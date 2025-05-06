Трамп прокомментировал предложение Путина по поводу трехдневного перемирия по случаю 9 мая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал инициативу российского диктатора Владимира Путина о трехдневном прекращении огня в Украине. По его мнению, хотя термин кажется небольшим, это может иметь большое значение.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

Президент США подчеркнул важность прогресса, указав на значительные человеческие потери с обеих сторон.

"Мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то случится. Мы надеемся, что так и будет. Как вы знаете, Путин объявил о трехдневном прекращении огня, что звучит не так уж много, но это очень много, если вы знаете, с чего мы начинали", — заявил Трамп.

Он напомнил, что "никто три года не разговаривал с Путиным", отметив, что сейчас подходящее время для заключения соглашения о мирном урегулировании войны, ведь обе стороны этого стремятся.

"Сейчас, учитывая цену на упавшую нефть, мы в очень выгодной позиции для урегулирования. Они хотят договориться. Украина хочет договориться. Если бы я не был президентом, никто бы не договаривался", — убежден глава Белого дома.

28 апреля российский диктатор Путин объявил о так называемом "перемирии" в честь празднования 80-й годовщины победы во Второй мировой войне, которое должно длиться трое суток — с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что огонь должен быть прекращен как минимум на 30 дней, назвав новое "перемирие" манипуляцией.

Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.