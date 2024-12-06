Добудова Хмельницької АЕС: що це дасть Україні

Будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС потрібно завершити якомога швидше, адже це дасть Україні додатково 2,2 ГВт найдешевшої за собівартістю енергії. Так вважає журналіст Сергій Лямець, пише УНІАН.

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Видання зазначає, що ці два енергоблоки добудовані на 80% і на 25%.

"Чи будувати нові ядерні реактори на ХАЕС? Жодного сумніву, так. Кожного дня ми втрачаємо унікальний шанс. Минулого тижня я писав, що світ розпочав забудову новими ядерними реакторами. До 2050 року у світі мають з'явитися нові 750 ГВт потужностей АЕС, на додачу до вже існуючих майже 400 ГВт. Україні варто приєднатися до цього марафону. Навіть попри війну", - зазначив він.

Лямець додав, що державі намагаються нав'язати використання виключно альтернативної енергетики, говорячи, що "усі проблеми України можна вирішити лише самими газотурбинними, вітровими, сонячними та біостанціями", але це не зовсім відповідає національним інтересам.

"Навіть розпочато потужний проєкт з будівництва майже 100 таких об'єктів. У цьому будівництві все гарно, окрім правди. Правда є такою, що вироблена такими станціями енергія буде дуже дорогою – раз. До того ж ці потужності є за визначенням маневровими, тобто вони не можуть замінити атомні електростанції, кожна з яких виробляє в рази більше енергії, та ще й дешевше. Саме тому світ будує АЕС", - наголосив він.

За його словами, Україна зараз має історичний шанс ввести в експлуатацію ще два атомних блоки.

"Аби не втратити його, ми мусимо будувати нові блоки. Енергоблок номер 3 ХАЕС готовий на 80%, а енергоблок 4 - на 25%. Чекати закінчення війни вже буде запізно", – наголосив Лямець.

Хмельницька АЕС розташована на території у місті Нетішин на Хмельниччині. Раніше в пресслужбі "Енергоатому" зазначили, що добудова енергоблоків №3 і №4 ХАЕС – один із пріоритетів компанії. Їх запуск дозволить суттєво збільшити генерацію електроенергії та посилить енергетичну незалежність країни.