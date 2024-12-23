Второму энергоблоку ПАЭС планируют продлить срок эксплуатации: будут ли останавливать реактор

Оператор украинских атомных электростанций НАЭК "Энергоатом" проводит подготовительную работу по подаче заявки на продление эксплуатации второго блока Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщил руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

По его словам, у компании есть успешный пример подобной процедуры в ноябре 2023-го, когда срок работы энергоблока №1 ПАЭС был продлен на 10 лет без длительной остановки реактора.

"Впервые в истории Украины мы воплотили международную практику анализа безопасности и продления сроков эксплуатации, когда вся подготовительная работа выполняется до того, как истек срок эксплуатации энергоблока. К настоящему времени обоснованы показатели безопасности и выполнен весь перечень необходимых технических мероприятий", — отметил Котин.

Он подчеркнул, что после экспертизы состояния энергоблока и обосновывающих документов, Государственная инспекция ядерного регулирования подтвердила безопасность при продлении срока эксплуатации и выдала соответствующую лицензию.

Котин напомнил, что ранее для продления сроков эксплуатации останавливали энергоблоки сроком до 250 суток, игнорируя мировую практику и тратя месяцы на бесцельные остановки энергоблоков, что значительно снижало эффективность работы в целом.

В свою очередь глава Госатомрегулирования Олег Кориков отметил, что Украина внедряет современные практики с продолжением эксплуатации атомных энергоблоков.

"В соответствии с международными стандартами, концепции конечного срока эксплуатации нет, переоценка безопасности продолжения работы энергоблока проводится каждые десять лет. Мы уверены, что этот подход является оптимальным и практика демонстрирует, что он безопасен", – подчеркнул Кориков.

Он добавил, что сейчас идет регулирующее сопровождение по переоценке безопасности и продолжению эксплуатации энергоблока №2 Южноукраинской АЭС.

ДИЯРУ продлила срок 1-го энергоблока ПАЭС на десять лет

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины продлила срок эксплуатации первого энергоблока Южноукраинской АЭС на десять лет, до 2 декабря 2033 года.

После завершения тех 10 лет эксплуатации 1-й энергоблок ПАЭС станет первым в Украине блоком мощностью 1000 МВт, который работает 50 лет.

Первый энергоблок ПАЭС был введен в эксплуатацию в 1982 году и должен был работать до 2027 года. Однако президент "Энергоатома" Петр Котин рассчитывает, что срок эксплуатации большинства действующих атомных энергоблоков может составлять не менее 60 лет.

Напомним, что на Южноукраинской АЭС, где эксплуатируются три энергоблока общей мощностью 3000 МВт, будут построены два новых энергоблока № 4 и № 5 по технологии АР1000 Westinghouse.