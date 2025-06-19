ЕКА вдвічі збільшило обсяг страхування експорту: 6,5 млрд грн за п’ять місяців

У січні–травні 2025 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) застрахувало зовнішньоекономічні контракти на 6,5 млрд грн — удвічі більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Підтримка експортерів зростає

"Маємо стабільне зростання попиту бізнесу на інструменти страхування експортних ризиків. За п’ять місяців агентство застрахувало контракти на 6,49 млрд грн. Це більш ніж удвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року – тоді обсяг застрахованої виручки становив 2,9 млрд грн", – зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Серед регіонів-лідерів за обсягом застрахованої майбутньої виручки впевнено лідирує Львівщина — понад 2,4 млрд грн. На другому місці Хмельницька область із показником 1,3 млрд грн, а замикає трійку Волинь — 1,1 млрд грн.

Основу експортованої продукції становили деревина та вироби з неї, меблі, а також продукти харчування. Найчастіше страхування контрактів здійснювалося для поставок до Польщі, Нідерландів, Словаччини, Чехії та Естонії.

Серед банків, які надали найбільше фінансування в межах програм ЕКА, лідирує Кредитвест Банк — 120 млн грн. Далі йдуть Ощадбанк — 116,5 млн грн та Укргазбанк — 114 млн грн. Значний обсяг підтриманого експорту також забезпечив Райффайзен Банк.

Що відомо про ЕКА

Експортно-кредитне агентство України – державна установа, що підтримує несировинний експорт шляхом страхування зовнішньоекономічних контрактів, експортних кредитів, банківських гарантій та інвестиційних проєктів.

Агентство знижує ризики для бізнесу, полегшує доступ до банківського фінансування та сприяє виходу українських підприємств на міжнародні ринки.

Нагадаємо, ЕКА за період січень-квітень 2025 року застрахувало експортні операції українських компаній на загальну суму 5,35 млрд грн, що втричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року (1,7 млрд грн).