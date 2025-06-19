ЭКА вдвое увеличило объем страхования экспорта: 6,5 млрд грн за пять месяцев

В январе-мае 2025 года Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) застраховало внешнеэкономические контракты на 6,5 млрд грн – вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Поддержка экспортеров растет

"Имеем стабильный рост спроса бизнеса на инструменты страхования экспортных рисков. За пять месяцев агентство застраховало контракты на 6,49 млрд грн. Это более чем вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года – тогда объем застрахованной выручки составил 2,9 млрд грн", – отметил замминистра экономики Андрей Телюпа.

Среди регионов-лидеров по объему застрахованной будущей выручки уверенно лидирует Львовщина – более 2,4 млрд грн. На втором месте Хмельницкая область с показателем 1,3 млрд грн, а замыкает тройку Волынь – 1,1 млрд грн.

Основу экспортируемой продукции составляли древесина и изделия из нее, мебель и продукты питания. Чаще всего страхование контрактов осуществлялось для поставок в Польшу, Нидерланды, Словакию, Чехию и Эстонию.

Среди банков, предоставивших наибольшее финансирование в рамках программ ЭКА, лидирует Кредитвест Банк – 120 млн грн. Далее следуют Сбербанк – 116,5 млн грн и Укргазбанк – 114 млн грн. Значительный объем поддержанного экспорта также обеспечил Райффайзен Банк.

Что известно об ЭКА

Экспортно-кредитное агентство Украины – государственное учреждение, поддерживающее несырьевой экспорт путем страхования внешнеэкономических контрактов, экспортных кредитов, банковских гарантий и инвестиционных проектов.

Агентство снижает риски для бизнеса, облегчает доступ к банковскому финансированию и способствует выходу украинских предприятий на международные рынки.

Напомним, ЭКА за период январь-апрель 2025 года застраховало экспортные операции украинских компаний на общую сумму 5,35 млрд грн, что втрое превышает показатель аналогичного периода в прошлом году (1,7 млрд грн).