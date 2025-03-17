ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу військових злочинів Росії в Україні

США припинили свою участь у Міжнародному центрі з переслідування злочину агресії проти України (ICPA).

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Про це інформує агенція ЄС Євроюст, передає Fox News.

Зокрема, Євроюст, агентство ЄС з кримінального правосуддя, підтвердило, що США повідомили про припинення своєї участі в ICPA.

Незважаючи на це, центр продовжить свою діяльність за підтримки Євроюсту, зосереджуючи зусилля на національних розслідуваннях щодо злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні.

Зауважимо, 17 березня вранці газета The New York Times, посилаючись на анонімні джерела, оголосила про рішення США вийти з Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України.

Що відомо про ICPA

Міжнародний центр для переслідування злочинів агресії проти України був створений з метою притягнення до відповідальності керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані за злочини агресії, які визначаються міжнародним правом як порушення суверенітету інших країн, не здійснене в цілях самооборони.

Центр розпочав свою роботу в Гаазі в липні 2023 року і, за словами представників ЄС, мав стати важливим інструментом для розслідування агресії Росії проти України та для підготовки справ до майбутніх судових процесів.

Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена приєдналася до ICPA у 2023 році. США стали єдиною країною поза Європою, яка співпрацювала з цією ініціативою.

Потреба у створенні спецтрибуналу виникла тому, що МКС в Україні володіє юрисдикцією тільки щодо скоєних російськими терористами злочинів геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Агресію Росії розслідувати він не може – хоча Україна у серпні 2024 року і ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, проте РФ у 2016 році відкликала свій підпис.