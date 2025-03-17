США виходять із Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України - NYT

Сполучені Штати ухвалили рішення вийти з Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який займається розслідуванням відповідальності за вторгнення Росії в Україну.

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Про це пише NYT.

Як повідомляють джерела, знайомі із ситуацією, Міністерство юстиції США вже проінформувало європейських партнерів про цей крок.

Центр було створено у 2023 році для збору доказів і розслідування дій російського керівництва, зокрема президента РФ Володимира Путіна, а також його союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані.

Організація мала на меті притягнення до відповідальності за злочин агресії — порушення суверенітету іншої держави, що не виправдовується необхідністю самооборони.

Рішення Вашингтона вийти з цієї ініціативи є черговим свідченням зміни курсу нової адміністрації США. Адміністрація Дональда Трампа дистанціюється від підходу його попередника Джо Байдена, який намагався притягнути Путіна до особистої відповідальності за воєнні злочини.

Очікується, що офіційне оголошення про вихід США із групи буде зроблено у понеділок через електронний лист до членів Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст), який координує роботу центру.

Що відомо про ICPA

Нагадаємо, 3 липня в Гаазі відкрили Міжнародний офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну, що стало першим кроком до можливого трибуналу над керівництвом країни-агресорки РФ. Цю ідею підтримали більшість країн Європейського Союзу, США та Великобританія.

Міжнародний офіс з переслідування злочинів агресії (ICPA), розташований також у Гаазі, працюватиме разом з МКС, постійним всесвітнім судом у справах про військові злочини, і заповнить юридичну прогалину щодо злочину РФ проти України.

Потреба у створенні спецтрибуналу виникла тому, що МКС в Україні володіє юрисдикцією тільки щодо скоєних російськими терористами злочинів геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Агресію Росії розслідувати він не може – хоча Україна у серпні 2024 року і ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, проте РФ у 2016 році відкликала свій підпис.