Призупинення фінансування США гальмує розслідування злочинів Росії в Україні - Reuters

Замороження іноземного фінансування адміністрацією Трампа почало впливати на міжнародні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за ймовірні воєнні злочини в Україні. Вже зупинено десятки робочих проєктів і заморожено допомогу на десятки мільйонів доларів.

Про це інформує Reuters.

Про воєнні злочини та зупинку фінансування

З початку вторгнення РФ у 2022 році Україна відкрила понад 140 тис. справ про воєнні злочини. Міжнародні ініціативи, зокрема за підтримки США, допомагають у розслідуванні, яке триває попри війну.

За даними українського документа про фінансування, з яким ознайомилося Reuters, під загрозою опинилися шість проєктів Офісу генерального прокурора України на суму 89 млн доларів, що фінансуються США.

За даними п’яти залучених джерел, фінансування щонайменше п’яти з шести проєктів уже заморожено через затримки у виплатах.

Ці проєкти охоплювали збереження доказів воєнних злочинів, антикорупційні ініціативи та реформу прокуратури.

Два фінансувалися USAID, три — Міжнародним бюро з питань боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності, а один — безпосередньо Держдепартаментом США.

Із загальної суми фінансування 47 млн доларів було спрямовано безпосередньо на розслідування та притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Хоча ці програми не впливають на бойові дії, прихильники наголошують, що вони дають змогу ретельно задокументувати воєнні злочини під час найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, зазначає Reuters.

Reuters не вдалося з’ясувати, чи заморожені проєкти стали цілеспрямованою мішенню або ж постраждали через загальне 90-денне припинення іноземної допомоги, оголошене Трампом після вступу на посаду 20 січня.

Білий дім, Держдепартамент США та Генпрокуратура України не надали коментарів щодо причин і наслідків скорочень.

Український офіс USAID зупинив фінансування всіх проєктів

Український офіс Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування.

У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

За даними сайту USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Україні 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та 5 млрд доларів на розвиток.

Додатково, 30 мільярдів доларів були виділені у вигляді прямої бюджетної підтримки. Загалом USAID інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах, зокрема в економічному зростанні, торгівлі, гуманітарній допомозі, освіті, енергетиці, інфраструктурі та технологіях.