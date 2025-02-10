Приостановка финансирования США тормозит расследование преступлений РФ в Украине — Reuters

Заморозка иностранного финансирования администрацией Трампа начала оказывать влияние на международные усилия по привлечению России к ответственности за вероятные военные преступления в Украине. Уже остановлены десятки рабочих проектов и заморожена помощь на десятки миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

О военных преступлениях и остановке финансирования

С начала вторжения РФ в 2022 году Украина открыла более 140 тыс. дел о военных преступлениях. Международные инициативы, в том числе при поддержке США, помогают в расследовании, которое продолжается, несмотря на войну.

По данным украинского документа о финансировании, с которым ознакомилось Reuters, под угрозой оказались шесть проектов Офиса генерального прокурора Украины на сумму 89 млн долларов, финансируемых США.

По данным пяти привлеченных источников, финансирование не менее пяти из шести проектов уже заморожено из-за задержек в выплатах.

Эти проекты включали сохранение доказательств военных преступлений, антикоррупционные инициативы и реформу прокуратуры.

Два финансировались USAID, три — Международным бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельностью, а одно — непосредственно Госдепартаментом США.

Из общей суммы финансирования 47 млн долларов было направлено непосредственно на расследование и привлечение к ответственности за военные преступления.

Хотя эти программы не влияют на боевые действия, сторонники подчеркивают, что они позволяют тщательно задокументировать военные преступления во время величайшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, отмечает Reuters.

Reuters не удалось выяснить, стали ли замороженные проекты целенаправленной мишенью или пострадали из-за общего 90-дневного прекращения иностранной помощи, объявленного Трампом после вступления в должность 20 января.

Белый дом, Госдепартамент США и Генпрокуратура Украины не предоставили комментарии по причинам и последствиям сокращений.

Украинский офис USAID остановил финансирование всех проектов

Украинский офис Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование.

В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам отчитаться о приостановленных сейчас программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет.

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Украине 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и 5 млрд долларов на развитие.

Дополнительно 30 миллиардов долларов были выделены в виде прямой бюджетной поддержки. В целом USAID инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах, в том числе в экономическом росте, торговле, гуманитарной помощи, образовании, энергетике, инфраструктуре и технологиях.