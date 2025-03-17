США выходят из Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины — NYT

Соединенные Штаты приняли решение выйти из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), занимающегося расследованием ответственности за вторжение России в Украину.

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Об этомпишет NYT.

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, Министерство юстиции США уже проинформировало европейских партнеров об этом шаге.

Центр был создан в 2023 году для сбора доказательств и расследования действий российского руководства, в частности, президента РФ Владимира Путина, а также его союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране.

Организация преследовала цель привлечения к ответственности за преступление агрессии — нарушение суверенитета другого государства, что не оправдывается необходимостью самообороны.

Решение Вашингтона выйти по этой инициативе является очередным свидетельством изменения курса новой администрации США. Администрация Дональда Трампа дистанцируется от подхода его предшественника Джо Байдена, пытавшегося привлечь Путина к личной ответственности за военные преступления.

Ожидается, что официальное объявление о выходе США из группы будет сделано в понедельник через электронное письмо членам Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Евройст), которое координирует работу центра.

Что известно об ICPA

Напомним, 3 июля в Гааге открыли Международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, что стало первым шагом к возможному трибуналу над руководством страны-агрессорки РФ. Эту идею поддержали большинство стран Европейского Союза, США и Великобритания.

Международный офис по преследованию преступлений агрессии (ICPA), расположенный также в Гааге, будет работать вместе с МКС, постоянным всемирным судом по делам о военных преступлениях, и восполнит юридический пробел по преступлению РФ против Украины.

Потребность в создании спецтрибунала возникла потому, что МКС в Украине владеет юрисдикцией только в отношении совершенных российскими террористами преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Агрессию России расследовать он не может – хотя Украина в августе 2024 года ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда, однако РФ в 2016 году отозвала свою подпись.