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ЕС подтвердил выход США из группы мониторинга военных преступлений России в Украине
США приостановили свое участие в Международном центре по преследованию преступления агрессии против Украины (ICPA).
Об этом сообщает агентство ЕС Евроюст, передает Fox News.
В частности, Евроюст, агентство ЕС по уголовному правосудию, подтвердило, что США сообщили о прекращении своего участия в ICPA.
Несмотря на это центр продолжит свою деятельность при поддержке Евроюста, сосредотачивая усилия на национальных расследованиях по преступлению агрессии, связанного с войной в Украине.
Отметим, что 17 марта утром газета The New York Times, ссылаясь на анонимные источники, объявила о решении США выйти из Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины.
Что известно об ICPA
Международный центр для преследования преступлений агрессии против Украины был создан с целью привлечения к ответственности руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране за преступления агрессии, определяемые международным правом как нарушение суверенитета других стран, не совершено в целях самообороны.
Центр начал свою работу в Гааге в июле 2023 года и, по словам представителей ЕС, должен стать важным инструментом для расследования агрессии России против Украины и подготовки дел к предстоящим судебным процессам.
Администрация бывшего президента США Джо Байдена присоединилась к ICPA в 2023 году. США стали единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с этой инициативой.
Потребность в создании спецтрибунала возникла потому, что МКС в Украине владеет юрисдикцией только в отношении совершенных российскими террористами преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Агрессию России расследовать он не может – хотя Украина в августе 2024 года и ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда, однако, РФ в 2016 году отозвала свою подпись.