Канадська Black Iron підписала угоду про оренду землі в Кривому Розі для розвитку Шиманівського залізорудного проєкту

Канадська компанія з розвідки та розробки залізної руди Black Iron оголосила про підписання юридично обов’язкової багаторічної угоди з містом Кривий Ріг щодо оренди 248 га землі.

Про це йдеться на сайті компанії.

Ця територія є критично важливою для завершення екологічних та інженерних досліджень, необхідних для поновлення Спеціального дозволу № 4537 на розробку Шиманівського залізорудного родовища.

Відповідно до угоди, площа оренди охоплює значну частину майбутнього кар’єру та територію, яка простягається на захід України, що наразі використовуються Міністерством оборони як військовий полігон. У зв’язку з цим Black Iron планує придбати або взяти в оренду частину цієї урядової землі для розміщення переробного заводу, хвостосховищ і сховищ пустої породи.

Крім того, компанія вже розпочала переговори з міською владою Кривого Рогу щодо оренди додаткових ділянок, які необхідні для покриття залишку майбутнього кар’єру.

Що відомо про Шиманівський залізорудний проєкт

Шиманівське родовище розташоване в промисловому центрі України — місті Кривий Ріг. Воно має значні запаси високоякісної залізної руди, що робить його стратегічно важливим для металургійної галузі.

Родовище знаходиться в безпосередній близькості до п'яти інших діючих шахт, зокрема ЮГЗК Метінвесту та залізорудного комплексу ArcelorMittal.

Проєкт компанії Black Iron передбачає:

Видобуток залізної руди з високим вмістом заліза (близько 68% Fe після збагачення);

Будівництво сучасного переробного заводу для виготовлення концентрату;

Розвиток інфраструктури для транспортування продукції на експортні ринки.

За оцінками експертів, реалізація проєкту сприятиме залученню значних інвестицій в економіку України, створенню нових робочих місць та посиленню позицій країни на міжнародному ринку залізної руди.

Black Iron наголошує, що угода про оренду землі є важливим кроком у реалізації проєкту, однак його подальше просування залежить від низки факторів, зокрема отримання необхідних дозволів та ліцензій, фінансування будівництва інфраструктури, а також - впливу геополітичних та економічних умов.

Компанія підкреслює, що реалізація проєкту може значно вплинути на розвиток металургійної галузі України та сприяти її інтеграції в міжнародні ринки.

Історія компанії Black Iron в Україні

Black Iron у жовтні 2010 року придбала у інвестгрупи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука кіпрську "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited разом із ліцензіями за $13 млн, потім перейменувавши її в BKI Cyprus.

Основні активи - 99% у ТОВ "Шимановське Стіл" і "Зеленівське Стіл" (обидва - Дніпро).

У липні 2013 року, після низки труднощів з реалізацією проєкту, Black Iron оголосила про угоду з найбільшою українською гірничо-металургійною групою "Метінвест" щодо розвитку своїх залізорудних активів. Metinvest B.V. заплатила Black Iron $20 млн та придбала 49% акцій у BKI Cyprus. Проте згодом "Метінвест" вийшов із цього проєкту.

Додамо, в грудні 2024 року Black Iron розпочала активний процес отримання дозволів на видобуток залізної руди в межах реалізації нового Шимановського залізорудного проєкту в Кривому Розі.