Видобуток залізної руди в Кривому Розі: Black Iron починає отримувати дозволи через 14 років очікувань

Канадська гірничорудна компанія Black Iron Inc. з активами в Україні розпочала активний процес отримання дозволів на видобуток залізної руди в межах реалізації нового Шимановського залізорудного проєкту в Кривому Розі.

Про це інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

Плани на видобуток руди

Очікується, що загальний обсяг розкривних порід складе 5,13 млн куб. м, з яких 1,31 млн куб. м буде рудою.

Кар'єр матиме розміри 660 м на 390 м та глибину 80 м.

Крім того, планується, що в процесі цілорічної роботи буде видобуватися 4,5 млн тонн руди на рік.

Що відомо про Шимановський залізорудний проект Black Iron Inc.

Компанія Black Iron Inc. продовжує реалізацію Шимановського залізорудного проєкту, зосередивши свої зусилля на укладенні інвестиційної угоди з урядом країни.

Основним питанням залишається отримання в користування земельної ділянки, що знаходиться під управлінням Міністерства оборони. Переговори з відомством призвели до досягнення попередньої угоди щодо суми компенсації, яку Black Iron повинна буде виплатити за отримання цієї землі.

Окрім того, компанія оголосила про розгляд нових потенційних проєктів.

Очікування Black Iron

Шимановське залізорудне родовище оточене п'ятьма іншими активними видобувними підприємствами, зокрема залізорудним комплексом ArcelorMittal.

На думку Black Iron, наявна інфраструктура, зокрема доступ до електроенергії, залізничних та портових об'єктів, дозволить швидко реалізувати проєкт і досягти стадії виробництва.

Згідно з презентацією від травня 2021 року, очікувані капітальні інвестиції в запуск першого етапу оцінюють у $452 млн, другого - $364 млн.

У рамках проєкту передбачалося будівництво фабрики для виробництва залізорудної сировини преміум-класу з вмістом заліза понад 68%. Потужність фабрики мала становити 4 млн тонн на рік на першому етапі та 8 млн тонн на рік на другому етапі.

ТОВ "Шимановське Стіл" зареєстровано в червні 2007 року. У власності Black Iron (Кіпр) перебуває 100%-ва частка "Шимановське Стіл". Статутний капітал - 193 млн 677,830 тис. грн.

Історія компанії Black Iron в Україні

Black Iron у жовтні 2010 року придбала у інвестгрупи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука кіпрську "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited разом із ліцензіями за $13 млн, потім перейменувавши її в BKI Cyprus.

Основні активи - 99% у ТОВ "Шимановське Стіл" і "Зеленівське Стіл" (обидва - Дніпро).

У липні 2013 року, після низки труднощів з реалізацією проєкту, BlackIronInc. оголосила про угоду з найбільшою українською гірничо-металургійною групою "Метінвест" щодо розвитку своїх залізорудних активів. MetinvestB.V. заплатила BlackIronInc. $20 млн та придбала 49% акцій у BKICyprus. Проте згодом "Метінвест" вийшов із цього проєкту.

Раніше повідомлялось, що "Укрнафта" збільшила видобуток нафти та газу за допомогою гідророзриву пласта.

Додамо, нещодавно АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи "Нафтогаз", запустило свердловину на відкритому родовищі. Її добовий дебіт сягає 170 тис. куб. м газу, а глибина – 4202 м.



