Добыча железной руды в Кривом Роге: Black Iron начинает получать разрешения через 14 лет ожиданий

Канадская горнорудная компания Black Iron Inc. с активами в Украине приступила к активному процессу получения разрешений на добычу железной руды в рамках реализации нового Шимановского железорудного проекта в Кривом Роге.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Планы на добычу руды

Ожидается, что общий объем вскрышных пород составит 5,13 млн куб. м, из которых 1,31 млн куб. м будет рудой.

Карьер будет иметь размеры 660 м на 390 м и глубину 80 м.

Кроме того, планируется, что в процессе круглогодичной работы будет добываться 4,5 млн тонн руды в год.

Что известно о Шимановском железорудном проекте Black Iron Inc.

Компания Black Iron Inc. продолжает реализацию Шимановского железорудного проекта, сосредоточив свои усилия на заключении инвестиционного соглашения с правительством страны.

Основным вопросом остается получение в пользование земельного участка, находящегося под управлением Министерства обороны.

Кроме того, компания объявила о рассмотрении новых потенциальных проектов.

Ожидание Black Iron

Шимановское железорудное месторождение оцеплено пятью другими активными добывающими предприятиями, в том числе железорудным комплексом ArcelorMittal.

По мнению Black Iron , имеющаяся инфраструктура, в том числе доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, позволит быстро реализовать проект и достичь стадии производства.

Согласно презентации от мая 2021 года, ожидаемые капитальные инвестиции в запуск первого этапа оценивают в $452 млн, второго – $364 млн.

В рамках проекта предполагалось строительство фабрики для производства железорудного сырья премиум-класса с содержанием железа более 68%. Мощность фабрики должна составлять 4 млн тонн в год на первом этапе и 8 млн тонн в год на втором этапе.

ООО "Шимановское Стил" зарегистрировано в июне 2007 года.

История компании Black Iron в Украине

Black Iron в октябре 2010 года приобрела у инвестгруппы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочь" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, затем переименовав ее в BKI Cyprus.

Основные активы — 99% в ООО "Шимановское стил" и "Зеленовское стил" (оба — Днепр).

В июле 2013 года, после ряда проблем с реализацией проекта, BlackIronInc. объявила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" о развитии своих железорудных активов. MetinvestB.V. заплатила BlackIronInc. $20 млн и приобрела 49% акций у BKICyprus. Однако впоследствии "Метинвест" вышел из этого проекта.

Ранее сообщалось, что "Укрнефть" увеличила добычу нефти и газа с помощью гидроразрыва пласта.

Добавим, недавно входящее в Группу "Нафтогаз" АО "Укргаздобыча" запустило скважину на открытом месторождении. Ее суточный дебит составляет 170 тыс. куб. м газа, а глубина – 4202 м.



