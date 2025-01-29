Канадская Black Iron подписала соглашение об аренде земли в Кривом Роге для развития Шимановского железорудного проекта

Канадская компания по разведке и разработке железной руды Black Iron объявила о подписании юридически обязательного многолетнего соглашения с городом Кривой Рог по аренде 248 га земли.

Об этом идет речь на сайте компании.

Эта территория критически важна для завершения экологических и инженерных исследований, необходимых для возобновления Специального разрешения № 4537 на разработку Шимановского железорудного месторождения.

Согласно договору площадь аренды охватывает значительную часть будущего карьера и территорию, которая простирается на запад Украины, которые используются Министерством обороны как военный полигон. В этой связи Black Iron планирует приобрести или взять в аренду часть этой правительственной земли для размещения перерабатывающего завода, хвостохранилищ и хранилищ пустой породы.

Кроме того, компания уже начала переговоры с городскими властями Кривого Рога по аренде дополнительных участков, необходимых для покрытия остатка будущего карьера.

Что известно о Шимановском железорудном проекте

Шимановское месторождение расположено в промышленном центре Украины – городе Кривой Рог. Она имеет значительные запасы высококачественной железной руды, что делает его стратегически важным для металлургической отрасли.

Месторождение находится в непосредственной близости от пяти других действующих шахт, в частности ЮГОКа Метинвеста и железорудного комплекса ArcelorMittal.

Проект компании Black Iron предусматривает:

Добыча железной руды с высоким содержанием железа (около 68% Fe после обогащения);

строительство современного перерабатывающего завода для изготовления концентрата;

Развитие инфраструктуры для транспортировки продукции на экспортные рынки.

По оценкам экспертов, реализация проекта будет способствовать привлечению крупных инвестиций в экономику Украины, созданию новых рабочих мест и усилению позиций страны на международном рынке железной руды.

Black Iron отмечает, что соглашение об аренде земли является важным шагом в реализации проекта, однако его дальнейшее продвижение зависит от ряда факторов, включая получение необходимых разрешений и лицензий, финансирование строительства инфраструктуры, а также влияние геополитических и экономических условий.

Компания подчеркивает, что реализация проекта может оказать значительное влияние на развитие металлургической отрасли Украины и способствовать ее интеграции в международные рынки.

История компании Black Iron в Украине

Black Iron в октябре 2010 года приобрела у инвестгруппы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочь" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, затем переименовав ее в BKI Cyprus.

Основные активы — 99% в ООО "Шимановский стол" и "Зеленовский стол" (оба — Днепр).

В июле 2013 года, после ряда затруднений с реализацией проекта, Black Iron объявила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" о развитии своих железорудных активов. Metinvest BV заплатила Black Iron $20 млн и приобрела 49% акций у BKI Cyprus. Однако впоследствии "Метинвест" вышел из этого проекта.

В декабре 2024 года Black Iron начала активный процесс получения разрешений на добычу железной руды в рамках реализации нового Шимановского железорудного проекта в Кривом Роге.