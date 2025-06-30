Київ ще попереду, але конкуренти уже поруч: які міста за рівнем зарплати "на хвості"

Київ залишається лідером за рівнем оплати праці серед усіх міст України. У червні 2025 року середня заробітна плата в столиці склала 29 500 гривень. Це на 23% більше, ніж рік тому. Проте Львів впевнено наступає на пʼяти столиці. Середня зарплата у місті зросла до 26 тис. грн, додавши 21% за рік.

Такі дані наводить портал Work.ua.

Для порівняння: середня зарплата по країні станом на 1 квітня 2025 року, за підрахунками Пенсійного фонду України, становила 19 430 гривень.

Генеральна директорка GRC.UA Марина Маковій в коментарі для Delo.ua пояснює, що високі зарплати у Києві — це результат структури міського ринку.

"Активне зростання зарплат у Києві пов’язане насамперед із високою часткою офісної зайнятості – менеджменту, IT, фінансового сектору, консалтингу та маркетингу. Ці галузі утримують найвищі рівні оплати праці, і саме вони формують "якір" для середніх показників у містах", – говорить вона.

За її словами, навіть в умовах війни до Києва поступово повертаються великі компанії, які відкривають офіси та створюють нові вакансії і це тягне зарплати вгору.

Пояснення зростанню зарплат у Львові надає директор аналітичного центру Gremi Personal Юрій Григоренко. За його словами, після початку повномасштабної війни до Львова релокувались десятки компаній зі сходу та півдня України. Це створило підвищений попит на персонал, у тому числі з боку міжнародного бізнесу, що призвело до зростання оплати праці у регіоні.

Станом на 1 червня 2025 року у Львівській області було відкрито 11 967 вакансій, тоді як кількість зареєстрованих безробітних становила лише 5 437 осіб. Це означає, що на кожного шукача роботи припадає понад дві пропозиції.

За даними Аналітичного центру GremiPersonal найгостріший дефіцит спостерігається у сферах технічного обслуговування та виробництва: оператори ліній, водії навантажувачів, технічні спеціалісти. У деяких категоріях на одного фахівця припадає до 3,5 вакансій. І це – попри значну кількість внутрішньо переміщених осіб, які оселилися у Львові та області.

"Такий темп росту заробітних плат – один із найвищих в Україні й безпосередньо пов’язаний із конкуренцією за робочу силу. Це вже відчувають і іноземні інвестори, які відкривають тут свої виробництва", – коментує ситуацію Григоренко.

Серед найбільших інвестицій він називає ірландську Kingspan Group (€280 млн інвестицій), американську Philip Morris ($30 млн) та австрійську Kreisel (€14 млн) та інші.

Зарплатна карта України: які міста тягнуть доходи вгору, а які – відстають

Марина Маковій пояснює, що нерівномірне зростання зарплат у містах України залежить не тільки від розміру населеного пункту.

"Географічний розрив у зарплатах напряму пов’язаний зі структурою економіки регіону, рівнем діджиталізації бізнесу, наявністю інвестицій чи міжнародних партнерів. І, звісно, великий вплив має безпекова ситуація – наскільки місто близьке до фронту і підпадає під ракетні обстріли", – пояснює вона.

Київ – 29 500 грн (+23%)

Львів – 26 000 грн (+21%)

Ужгород – 25 000 грн (+25%)

Дніпро – 24 000 грн ( +20%)

Одеса – 23 600 грн (18%)

Чернівці – 23 600 грн (21%)

Івано-Франківське – 22 800 грн (+24%)

Хмельницький – 22 500 грн ( +25%)

Харків – 22 000 грн ( +22%)

Рівне –22 000 грн ( +26%)

Тернопіль – 22 000 грн ( +19%)

Вінниця – 21 500 грн (23%)

Черкаси – 21 500 грн (23%)

Луцьк – 21 000 грн (20%)

Полтава – 20 500 грн (17%)

Запоріжжя – 20 000 грн (21%)

Житомир – 20 000 грн (14%)

Миколаїв – 20 000 грн (14%)

Чернігів – 19 100 грн (19%)

Кропивницький – 19 500 грн (22%)

Херсон – 18 500 грн (9%)

Суми – 18 500 грн (20%)

Так, Ужгород, за її словами, демонструє позитивну динаміку збільшення зарплат до 25 000 грн (25%) через відносну безпеку, близькість до кордону, а також активну релокацію бізнесу.

"У місто переїхали нові компанії, фахівці, проєкти. Це пожвавило ринок праці та дало поштовх до зростання зарплат", – говорить Маковій.

За словами фахівчині, Рівне також показує високе зростання середньої зарплати за рік на 26%, що становить 22 000 грн. Високі темпи зростання також спостерігалися у Хмельницькому (+25%) та Івано-Франківську (+24%). Але, попри це, зарплатний рівень у таких містах залишається відносно помірним – 22 500 грн та 22 800 відповідно.

"Попри велику кількість внутрішньо переміщених осіб і нових компаній, у цих містах домінують галузі з невисокими зарплатами – торгівля, обслуговування, локальне виробництво", – додає Маковій.

Щодо Дніпра, то там зростання (+20%) відбувається за рахунок логістики, рітейлу, виробництва, підтримки бізнесів, які працюють поруч із зоною бойових дій. Ділова активність тут висока, але через близькість до лінії фронту конкуренція за кадри не така значна, як на заході країни, середня зарплата тут складає – 24 000 грн.

"Одеса має потужний економічний потенціал і вже демонструє ознаки відновлення, особливо в ритейлі та транспортній галузі. Але через близькість до Чорного моря і постійні обстріли економічний розвиток гальмується. Відповідно, темпи зростання зарплат залишаються стриманими – 23 600 грн (18%)", – зазначає експертка.

Харків утримує позиції із середньою зарплатою 22 000 грн (+ 22% за рік) за рахунок дистанційної роботи – регіон досі дає чимало вакансій, попри щоденні загрози.

За словами Марини Маковій, незначне зростання спостерігається і в Запоріжжі (+21%), особливо в технічних і робітничих професіях. Але оскільки бізнеси ще працюють в умовах військових ризиків або лише виходять із паузи, середня заробітна плата відносно невисока і складає 20 000 грн.

А ось у містах, де не було масового припливу бізнесу чи інвестицій, ситуація скромніша.

"У Житомирі, Кропивницькому, Чернігові, Сумах зарплати зростають повільніше – 20 000 грн (14%), 19 500 грн (22%), 19 100 грн (19%), 18 500 грн (20%). Тут переважають бюджетна сфера, освіта, медицина. Це стабільні, але не високооплачувані напрямки", – пояснює Маковій.

Ще складніше у Миколаєві та Херсоні. Через війну ці регіони втратили багато бізнесів і досі не можуть відновити економічну активність, відповідно приріст зарплат низький – 14% і 9%, що становить 20 000 грн та 18 500 грн відповідно.

"Багато підприємств припинили свою діяльність або були зруйновані. Нові компанії туди не заходять через підвищену небезпеку. Тому ринок праці залишається не активним", — підсумовує експертка.

Нагадаємо, що у травні 2025 року середня зарплата для розрахунку пенсій перевищила 20 тисяч гривень.