Вчительські доплати можуть зрости у 2026 році: у МОН назвали умови

Сума так званої “учительської доплати” може зрости у 2026 році, якщо держава знайде додаткове фінансування. Для повного виконання норм закону “Про освіту” необхідно понад 300 млрд грн, що під час війни поки недоступно.

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Як пише Delo.ua, про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Підвищення вчительських доплат

Лісовий повідомив, що у 2025 році вдалось передбачити 12 мільярдів гривень додаткового фінансування для запровадження надбавки вчителям: 1 тисяча гривень з січня та 2 тисячі гривень з вересня.

За його словами, підвищення заробітних плат освітянам є одним із пріоритетів, і наразі розглядається кілька варіантів реформування системи оплати праці.

Найбільш економний із них потребує щонайменше 40 мільярдів гривень.

У разі знаходження менших обсягів фінансування, уряд планує поступово збільшувати суму "вчительської доплати". Наприклад, додаткові 12 мільярдів дадуть змогу подвоїти надбавку, а 24 мільярди – утричі її підвищити.

Що відомо про доплати вчителям

Відповідно до рішення уряду, ухваленого в листопаді 2024 року, з 1 січня 2025 року педагогічним працівникам державних і комунальних шкіл щомісяця виплачуватимуть доплату за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (приблизно 1 тис. грн "на руки").

Починаючи з 1 вересня 2025 року й до завершення або скасування воєнного стану, розмір цієї доплати збільшиться до 2,6 тис. грн (близько 2 тис. грн "на руки").

Яка зарплата у вчителів

Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.

Для підвищення мотивації до роботи вчителям нараховують надбавки, зокрема за стаж, сертифікацію, престижність праці, знання та використання іноземної мови та складність роботи. Ці надбавки нараховуються у розмірі 10–50 % від базового окладу, тобто додатково вчителі отримують до окладу та доплат від 600 до 2 500 гривень за кожним пунктом, залежно від стажу роботи та категорії вчителя.

Згідно з даними Education, зарплата вчителя без досвіду в розмірі 6 693,9 гривень майже вдвоє менше середньої зарплати в цій сфері, яка становить 12 649 гривень.

Залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки встановлені так: