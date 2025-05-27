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Вчительські доплати можуть зрости у 2026 році: у МОН назвали умови
Сума так званої “учительської доплати” може зрости у 2026 році, якщо держава знайде додаткове фінансування. Для повного виконання норм закону “Про освіту” необхідно понад 300 млрд грн, що під час війни поки недоступно.
Як пише Delo.ua, про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
Підвищення вчительських доплат
Лісовий повідомив, що у 2025 році вдалось передбачити 12 мільярдів гривень додаткового фінансування для запровадження надбавки вчителям: 1 тисяча гривень з січня та 2 тисячі гривень з вересня.
За його словами, підвищення заробітних плат освітянам є одним із пріоритетів, і наразі розглядається кілька варіантів реформування системи оплати праці.
Найбільш економний із них потребує щонайменше 40 мільярдів гривень.
У разі знаходження менших обсягів фінансування, уряд планує поступово збільшувати суму "вчительської доплати". Наприклад, додаткові 12 мільярдів дадуть змогу подвоїти надбавку, а 24 мільярди – утричі її підвищити.
Що відомо про доплати вчителям
Відповідно до рішення уряду, ухваленого в листопаді 2024 року, з 1 січня 2025 року педагогічним працівникам державних і комунальних шкіл щомісяця виплачуватимуть доплату за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (приблизно 1 тис. грн "на руки").
Починаючи з 1 вересня 2025 року й до завершення або скасування воєнного стану, розмір цієї доплати збільшиться до 2,6 тис. грн (близько 2 тис. грн "на руки").
Яка зарплата у вчителів
Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.
Для підвищення мотивації до роботи вчителям нараховують надбавки, зокрема за стаж, сертифікацію, престижність праці, знання та використання іноземної мови та складність роботи. Ці надбавки нараховуються у розмірі 10–50 % від базового окладу, тобто додатково вчителі отримують до окладу та доплат від 600 до 2 500 гривень за кожним пунктом, залежно від стажу роботи та категорії вчителя.
Згідно з даними Education, зарплата вчителя без досвіду в розмірі 6 693,9 гривень майже вдвоє менше середньої зарплати в цій сфері, яка становить 12 649 гривень.
Залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки встановлені так:
- понад 3 роки — 10% від посадового окладу;
- понад 10 років — 20%;
- понад 20 років — 30%.