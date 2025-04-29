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Шмигаль прокоментував петицію про підвищення зарплат вчителям: що відомо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на петицію про підвищення зарплат для педагогів, зазначивши, що в умовах воєнного стану впровадження такого підвищення є складним завданням.
Про це свідчить відповідь на петицію.
Відповідь уряду на петицію
Підвищення зарплат педагогів потребуватиме значних додаткових витрат з бюджетів усіх рівнів, що є проблематичним під час воєнного стану, оскільки більшість бюджетних надходжень спрямовуються на потреби оборони.
Однак уряд працює над поступовим підвищенням заробітної плати вчителів.
Зокрема, з 1 січня 2025 року педагогічним працівникам нараховується щомісячна доплата в розмірі 1300 гривень.
З 1 вересня 2025 року і до завершення воєнного стану вона складатиме 2600 гривень.
Петиція про підвищення зарплати вчителям
Петиція, опублікована 15 січня авторкою Надією Коток, закликає підвищити зарплату вчителям до рівня європейських країн – 1000-1500 доларів.
Авторка обґрунтувала це такими факторами:
- Зарплата вчителів в Україні значно нижча за європейські стандарти.
- Оклад вчителів нижчий за середню зарплату в країні.
- Вчителі перевантажені, працюють понаднормово без належної компенсації.
- Низька зарплата призводить до дефіциту молодих кадрів.
- Інфляція знижує купівельну спроможність.
Яка зарплата у вчителів
Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.
Для підвищення мотивації до роботи вчителям нараховують надбавки, зокрема за стаж, сертифікацію, престижність праці, знання та використання іноземної мови та складність роботи. Ці надбавки нараховуються у розмірі 10–50 % від базового окладу, тобто додатково вчителі отримують до окладу та доплат від 600 до 2 500 гривень за кожним пунктом, залежно від стажу роботи та категорії вчителя.
Згідно з даними Education, зарплата вчителя без досвіду в розмірі 6 693,9 гривень майже вдвоє менше середньої зарплати в цій сфері, яка становить 12 649 гривень.
Залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки встановлені так:
- понад 3 роки — 10% від посадового окладу;
- понад 10 років — 20%;
- понад 20 років — 30%.