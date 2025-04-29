Шмыгаль прокомментировал петицию о повышении зарплат учителям: что известно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на петицию о повышении зарплат для педагогов, отметив, что в условиях военного положения внедрение такого повышения является сложной задачей.

Об этом говорит ответ на петицию.

Ответ правительства на петицию

Повышение зарплат педагогов потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней, что проблематично во время военного положения, поскольку большинство бюджетных поступлений направляются на нужды обороны.

Однако правительство работает над постепенным повышением заработной платы учителей.

В частности, с 1 января 2025 педагогическим работникам начисляется ежемесячная доплата в размере 1300 гривен.

С 1 сентября 2025 года и до завершения военного положения она составит 2600 гривен.

Петиция о повышении зарплаты учителям

Петиция, опубликованная 15 января автором Надеждой Коток, призывает повысить зарплату учителям до уровня европейских стран – 1000-1500 долларов.

Автор обосновала это следующими факторами:

Зарплата учителей в Украине значительно ниже европейских стандартов.

Оклад учителей ниже средней зарплаты в стране.

Учителя перегружены, работают сверхурочно без должной компенсации.

Низкая зарплата приводит к дефициту молодых кадров.

Инфляция снижает покупательскую способность.

Какая зарплата у учителей

Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.

Для повышения мотивации к работе учителям начисляют надбавки, в частности, за стаж, сертификацию, престижность труда, знание и использование иностранного языка и сложность работы. Эти надбавки начисляются в размере 10–50 % от базового оклада, то есть дополнительно учителя получают к окладу и доплате от 600 до 2 500 гривен по каждому пункту, в зависимости от стажа работы и категории учителя.

Согласно данным Education, зарплата учителя без опыта в размере 6693,9 гривен почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере, которая составляет 12649 гривен.

В зависимости от стажа педагогической работы надбавки установлены так: