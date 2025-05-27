Учительские доплаты могут увеличиться в 2026 году: в МОН назвали условия

Сумма так называемой “учительской доплаты” может возрасти в 2026 году, если государство найдет дополнительное финансирование. Для полного выполнения норм закона "Об образовании" необходимо более 300 млрд грн, что во время войны пока недоступно.

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Как пишет Delo.ua, об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Повышение учительских доплат

Лисовий сообщил, что в 2025 году удалось предусмотреть 12 миллиардов гривен дополнительного финансирования для введения надбавки учителям: 1 тысяча гривен с января и 2 тысячи гривен с сентября.

По его словам, повышение зарплат осветителям является одним из приоритетов, и сейчас рассматривается несколько вариантов реформирования системы оплаты труда.

Наиболее экономичный из них нуждается не менее 40 миллиардов гривен.

В случае нахождения меньших объемов финансирования правительство планирует постепенно увеличивать сумму "учительской доплаты". Например, дополнительные 12 миллиардов позволят удвоить надбавку, а 24 миллиарда – втрое ее повысить.

Что известно о доплатах учителям

Согласно решению правительства, принятому в ноябре 2024 года, с 1 января 2025 года педагогическим работникам государственных и коммунальных школ будут ежемесячно выплачиваться доплата за особые условия труда в размере 1,3 тыс. грн (приблизительно 1 тыс. грн "на руки").

Начиная с 1 сентября 2025 года и до завершения или отмены военного положения размер этой доплаты увеличится до 2,6 тыс. грн (около 2 тыс. грн "на руки").

Какая зарплата у учителей

Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.

Для повышения мотивации к работе учителям начисляют надбавки, в частности за стаж, сертификацию, престижность труда, знание и использование иностранного языка и сложность работы.

Согласно данным Education, зарплата учителя без опыта в размере 6693,9 гривен почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере, которая составляет 12649 гривен.

В зависимости от стажа педагогической работы надбавки установлены так: