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Учительские доплаты могут увеличиться в 2026 году: в МОН назвали условия
Сумма так называемой “учительской доплаты” может возрасти в 2026 году, если государство найдет дополнительное финансирование. Для полного выполнения норм закона "Об образовании" необходимо более 300 млрд грн, что во время войны пока недоступно.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Повышение учительских доплат
Лисовий сообщил, что в 2025 году удалось предусмотреть 12 миллиардов гривен дополнительного финансирования для введения надбавки учителям: 1 тысяча гривен с января и 2 тысячи гривен с сентября.
По его словам, повышение зарплат осветителям является одним из приоритетов, и сейчас рассматривается несколько вариантов реформирования системы оплаты труда.
Наиболее экономичный из них нуждается не менее 40 миллиардов гривен.
В случае нахождения меньших объемов финансирования правительство планирует постепенно увеличивать сумму "учительской доплаты". Например, дополнительные 12 миллиардов позволят удвоить надбавку, а 24 миллиарда – втрое ее повысить.
Что известно о доплатах учителям
Согласно решению правительства, принятому в ноябре 2024 года, с 1 января 2025 года педагогическим работникам государственных и коммунальных школ будут ежемесячно выплачиваться доплата за особые условия труда в размере 1,3 тыс. грн (приблизительно 1 тыс. грн "на руки").
Начиная с 1 сентября 2025 года и до завершения или отмены военного положения размер этой доплаты увеличится до 2,6 тыс. грн (около 2 тыс. грн "на руки").
Какая зарплата у учителей
Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.
Для повышения мотивации к работе учителям начисляют надбавки, в частности за стаж, сертификацию, престижность труда, знание и использование иностранного языка и сложность работы.
Согласно данным Education, зарплата учителя без опыта в размере 6693,9 гривен почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере, которая составляет 12649 гривен.
В зависимости от стажа педагогической работы надбавки установлены так:
- свыше 3 лет — 10% от должностного оклада;
- более 10 лет — 20%;
- более 20 лет – 30%.