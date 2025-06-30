Киев еще впереди, но конкуренты уже рядом: какие города по уровню зарплаты "на хвосте"

Киев остается лидером по уровню оплаты труда среди всех городов Украины. В июне 2025 средняя заработная плата в столице составила 29 500 гривен. Это на 23% больше, чем годом ранее. Тем не менее, Львов уверенно наступает на пятки столице. Средняя зарплата в городе выросла до 26 тыс. грн, прибавив 21% за год.

Такие данные приводит портал Work.ua.

Для сравнения: средняя зарплата по стране на 1 апреля 2025 года, по подсчетам Пенсионного фонда Украины, составила 19 430 гривен.

Генеральный директор GRC.UA Марина Маковой в комментарии для Delo.ua объясняет, что высокие зарплаты в Киеве — это результат структуры городского рынка.

"Активный рост зарплат в Киеве связан прежде всего с высокой долей офисной занятости — менеджмента, IT, финансового сектора, консалтинга и маркетинга. Эти отрасли содержат самые высокие уровни оплаты труда, и именно они формируют "якорь" для средних показателей в городах", — говорит она.

По ее словам, даже в условиях войны в Киев постепенно возвращаются крупные компании, которые открывают офисы и создают новые вакансии, что тянет зарплаты вверх.

Объяснение росту зарплат во Львове дает директор аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко. По его словам, после начала полномасштабной войны во Львов релоцировались десятки компаний с востока и юга Украины. Это создало повышенный спрос на персонал, в том числе со стороны международного бизнеса, что привело к росту оплаты труда в регионе.

По состоянию на 1 июня 2025 г. во Львовской области было открыто 11 967 вакансий, тогда как количество зарегистрированных безработных составляло только 5 437 человек. Это означает, что на каждого соискателя работы приходится более двух предложений.

По данным Аналитического центра GremiPersonal, наиболее острый дефицит наблюдается в сферах технического обслуживания и производства: операторы линий, водители погрузчиков, технические специалисты. В некоторых категориях одного специалиста приходится до 3,5 вакансий. И это – несмотря на значительное количество внутренне перемещенных поселившихся во Львове и области.

"Такой темп роста заработных плат – один из самых высоких в Украине и напрямую связан с конкуренцией за рабочую силу. Это уже чувствуют и иностранные инвесторы, которые открывают здесь свои производства", – комментирует ситуацию Григоренко.

Среди крупнейших инвестиций он называет ирландскую Kingspan Group (€280 млн инвестиций), американскую Philip Morris ($30 млн) и австрийскую Kreisel (€14 млн) и другие.

Зарплата Украины: какие города тянут доходы вверх, а какие – отстают

Марина Маковой объясняет, что неравномерный рост зарплат в городах Украины зависит не только от размера населенного пункта.

"Географический разрыв в зарплатах напрямую связан со структурой экономики региона, уровнем диджитализации бизнеса, наличием инвестиций или международных партнеров. И, конечно, большое влияние оказывает безопасность — насколько город близок к фронту и подпадает под ракетные обстрелы", — объясняет она.

Киев – 29 500 грн (+23%)

Львов – 26 000 грн (+21%)

Ужгород – 25 000 грн (+25%)

Днепр – 24 000 грн (+20%)

Одесса – 23 600 грн (18%)

Черновцы – 23 600 грн (21%)

Ивано-Франковское – 22 800 грн (+24%)

Хмельницкий – 22 500 грн (+25%)

Харьков – 22 000 грн (+22%)

Ровно –22 000 грн (+26%)

Тернополь – 22 000 грн (+19%)

Винница – 21 500 грн (23%)

Черкассы – 21 500 грн (23%)

Луцк – 21 000 грн (20%)

Полтава – 20 500 грн (17%)

Запорожье – 20 000 грн (21%)

Житомир – 20 000 грн (14%)

Николаев – 20 000 грн (14%)

Чернигов – 19 100 грн (19%)

Кропивницкий – 19 500 грн (22%)

Херсон – 18 500 грн (9%)

Суммы – 18 500 грн (20%)

Так, Ужгород, по ее словам, демонстрирует положительную динамику увеличения зарплат до 25 000 грн (25%) из-за относительной безопасности, близости к границе, а также активной релокации бизнеса.

"В город переехали новые компании, специалисты, проекты. Это оживило рынок труда и дало толчок к росту зарплат", – говорит Маковой.

По словам специалиста, Ровно также показывает высокий рост средней зарплаты за год на 26%, что составляет 22 000 грн. Высокие темпы роста также наблюдались в Хмельницком (25%) и Ивано-Франковске (24%). Но несмотря на это, зарплатный уровень в таких городах остается относительно умеренным – 22 500 грн и 22 800 соответственно.

"Несмотря на большое количество внутренне перемещенных лиц и новых компаний, в этих городах доминируют отрасли с невысокими зарплатами – торговля, обслуживание, локальное производство", – добавляет Маковой.

Что касается Днепра, то там рост (+20%) происходит за счет логистики, ритейла, производства, поддержки бизнесов, работающих рядом с зоной боевых действий. Деловая активность здесь высока, но из-за близости к линии фронта конкуренция за кадры не так значительна, как на западе страны, средняя зарплата здесь составляет – 24 000 грн.

"Одесса обладает мощным экономическим потенциалом и уже демонстрирует признаки восстановления, особенно в ритейле и транспортной отрасли. Но из-за близости к Черному морю и постоянных обстрелов экономическое развитие тормозится. Соответственно, темпы роста зарплат остаются сдержанными – 23 600 грн (18%)", – отмечает эксперт.

Харьков удерживает позиции со средней зарплатой 22 000 грн (+ 22% в год) за счет дистанционной работы – регион до сих пор дает немало вакансий, несмотря на ежедневные угрозы.

По словам Марины Маковой, незначительный рост наблюдается и в Запорожье (+21%), особенно в технических и рабочих профессиях. Но поскольку бизнесы еще работают в условиях военных рисков или выходят из паузы, средняя заработная плата относительно невысокая и составляет 20 000 грн.

А вот в городах, где не было массового притока бизнеса или инвестиций, ситуация более скромная.

"В Житомире, Кропивницком, Чернигове, Сумах зарплаты растут медленнее – 20 000 грн (14%), 19 500 грн (22%), 19 100 грн (19%), 18 500 грн (20%). Здесь преобладают бюджетная сфера, образование, медицина." Маковой.

Еще труднее в Николаеве и Херсоне. из-за войны эти регионы потеряли многие бизнесы и до сих пор не могут восстановить экономическую активность, соответственно прирост зарплат низкий – 14% и 9%, что составляет 20 000 грн и 18 500 грн соответственно.

"Многие предприятия прекратили свою деятельность или были разрушены. Новые компании туда не заходят из-за повышенной опасности. Поэтому рынок труда остается не активным", — заключает эксперт.

Напомним, что в мае 2025 средняя зарплата для расчета пенсий превысила 20 тысяч гривен.