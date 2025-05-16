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Населення спожило 36,8% всієї електроенергії, використаної в Україні з початку року

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Частка населення в споживанні електроенергії сягнула 36,8% / Depositphotos

Частка електроенергії, спожитої населенням України за перші чотири місяці 2025 року, досягла 36,8% від загального обсягу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані ExPro.

Згідно з інформацією ExPro, з початку повномасштабного вторгнення споживання електроенергії населенням перевищує промислове, за винятком декількох місяців.

Торік пік споживання електроенергії населенням спостерігався у грудні, частка у загальній структурі сягнула майже 39%.

Фото 2 — Населення спожило 36,8% всієї електроенергії, використаної в Україні з початку року

Нагадаємо, цьогоріч "Енергоатом" вже витратив 69,2 млрд грн на забезпечення доступної електроенергії для українців.

Автор:
Тетяна Бесараб