Населення спожило 36,8% всієї електроенергії, використаної в Україні з початку року

Частка електроенергії, спожитої населенням України за перші чотири місяці 2025 року, досягла 36,8% від загального обсягу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані ExPro.

Згідно з інформацією ExPro, з початку повномасштабного вторгнення споживання електроенергії населенням перевищує промислове, за винятком декількох місяців.

Торік пік споживання електроенергії населенням спостерігався у грудні, частка у загальній структурі сягнула майже 39%.

Нагадаємо, цьогоріч "Енергоатом" вже витратив 69,2 млрд грн на забезпечення доступної електроенергії для українців.