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Населення спожило 36,8% всієї електроенергії, використаної в Україні з початку року
Частка електроенергії, спожитої населенням України за перші чотири місяці 2025 року, досягла 36,8% від загального обсягу.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані ExPro.
Згідно з інформацією ExPro, з початку повномасштабного вторгнення споживання електроенергії населенням перевищує промислове, за винятком декількох місяців.
Торік пік споживання електроенергії населенням спостерігався у грудні, частка у загальній структурі сягнула майже 39%.
Нагадаємо, цьогоріч "Енергоатом" вже витратив 69,2 млрд грн на забезпечення доступної електроенергії для українців.