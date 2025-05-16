Население потребило 36,8% всей электроэнергии, использованной в Украине с начала года

Доля электроэнергии, потребленной населением Украины за первые четыре месяца 2025 г., достигла 36,8% от общего объема.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ExPro.

Согласно информации ExPro, с начала полномасштабного вторжения потребления электроэнергии населением превышает промышленное, за исключением нескольких месяцев.

В прошлом году пик потребления электроэнергии населением наблюдался в декабре, доля в общей структуре составила почти 39%.

Напомним, в этом году "Энергоатом" уже потратил 69,2 млрд грн на обеспечение доступной электроэнергии для украинцев .