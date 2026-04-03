- Тип
- BWS
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Неочевидний ШІ: практичний погляд на бізнес-цінність і небезпеки – дискусія на Business Wisdom Summit 2026
Штучний інтелект зараз всюди: у презентаціях, новинах і корпоративних стратегічних планах. Але де з цього справді бізнес-користь, а де лише шум? На Business Wisdom Summit 2026 ми розбиратимемося на прикладах і досвіді практиків.
Панельна дискусія "Неочевидний ШІ: від експериментів до захисту бізнесу" присвячена тому, як відрізнити ефективні кейси від хайпу, де ШІ дійсно створює бізнес-цінність, і як оцінювати ризики, коли компанії вже активно використовують ці інструменти.
Модераторка: Марина Павлюк, генеральна директорка Glovo в Україні.
До розмови долучаться такі спікери:
- Світлана Оніщенко, Chief Human Resources Officer в SharksCode;
- Євгеній Бачинський, Vice President, Head of Management Consultancy, AI-директор Sigma Software;
- Сергій Мартинчук, генеральний директор Cisco Ukraine;
- Олександр Краковецький, CEO DevRain;
- Наталія Лященко, Acting director телеканалу "КИЇВ24";
- Микола Ткаченко, директор департаменту розвитку інформаційних технологій агропромхолдингу "Астарта-Київ".
Про що говоритимуть:
– Як відрізнити ефективні кейси від хайпу.
– Де ШІ створює реальну бізнес-цінність і які нестандартні AI-кейси вже тестували компанії.
– Як оцінювати ризики та що саме захищати, коли бізнес використовує ШІ-сервіси.
📍 15 квітня, Київ
⏰ 15:00 – 15:45
Це буде розмова про конкретні кейси, практичні підходи та досвід, який вже змінює підхід бізнесу до інновацій і технологій.