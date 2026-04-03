Неочевидний ШІ: практичний погляд на бізнес-цінність і небезпеки – дискусія на Business Wisdom Summit 2026

Штучний інтелект зараз всюди: у презентаціях, новинах і корпоративних стратегічних планах. Але де з цього справді бізнес-користь, а де лише шум? На Business Wisdom Summit 2026 ми розбиратимемося на прикладах і досвіді практиків.

Панельна дискусія "Неочевидний ШІ: від експериментів до захисту бізнесу" присвячена тому, як відрізнити ефективні кейси від хайпу, де ШІ дійсно створює бізнес-цінність, і як оцінювати ризики, коли компанії вже активно використовують ці інструменти.

Модераторка: Марина Павлюк, генеральна директорка Glovo в Україні.

До розмови долучаться такі спікери:

Світлана Оніщенко , Chief Human Resources Officer в SharksCode;

Євгеній Бачинський , Vice President, Head of Management Consultancy, AI-директор Sigma Software;

Сергій Мартинчук , генеральний директор Cisco Ukraine;

Олександр Краковецький , CEO DevRain;

Наталія Лященко , Acting director телеканалу "КИЇВ24";

Микола Ткаченко, директор департаменту розвитку інформаційних технологій агропромхолдингу "Астарта-Київ".

Про що говоритимуть:

– Як відрізнити ефективні кейси від хайпу.

– Де ШІ створює реальну бізнес-цінність і які нестандартні AI-кейси вже тестували компанії.

– Як оцінювати ризики та що саме захищати, коли бізнес використовує ШІ-сервіси.

📍 15 квітня, Київ

⏰ 15:00 – 15:45

Це буде розмова про конкретні кейси, практичні підходи та досвід, який вже змінює підхід бізнесу до інновацій і технологій.