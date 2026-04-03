Неочевидный ИИ: практический взгляд на бизнес-ценность и опасности – дискуссия на Business Wisdom Summit 2026
Искусственный интеллект сейчас повсюду: в презентациях, новостях и корпоративных стратегических планах. Но где из этого действительно бизнес-польза, а где только шум? На Business Wisdom Summit 2026 мы будем разбираться на примерах и опыте практиков.
Панельная дискуссия "Неочевидный ИИ: от экспериментов до защиты бизнеса" посвящена тому, как отличить эффективные кейсы от хайпа, где ИИ действительно создает бизнес-ценность, и как оценивать риски, когда компании уже активно используют эти инструменты.
Модератор: Марина Павлюк, генеральный директор Glovo в Украине.
К разговору присоединятся следующие спикеры:
- Светлана Онищенко, Chief Human Resources Officer в SharksCode;
- Евгений Бачинский, Vice President, Head of Management Consultancy, AI-директор Sigma Software;
- Сергей Мартынчук, генеральный директор Cisco Ukraine;
- Александр Краковецкий, CEO DevRain;
- Наталия Лященко, Acting director телеканала "КИЕВ24";
- Николай Ткаченко, директор департамента развития информационных технологий агропромхолдинга "Астарта-Киев".
О чем будут говорить:
– Как отличить эффективные кейсы от хайпа.
– Где ИИ создает реальную бизнес-ценность и какие нестандартные AI-кейсы уже тестировали компании.
– Как оценивать риски и что именно защищать, когда бизнес использует ИИ-сервисы?
📍 15 апреля, Киев
⏰ 15:00 – 15:45
Это будет разговор о конкретных кейсах, практических подходах и опыте, который уже меняет подход бизнеса к инновациям и технологиям.