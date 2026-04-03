Неочевидный ИИ: практический взгляд на бизнес-ценность и опасности – дискуссия на Business Wisdom Summit 2026

Неочевидный ИИ: практический взгляд на бизнес-ценность и опасности – дискуссия на Business Wisdom Summit 2026
Неочевидный ИИ: практический взгляд на бизнес-ценность и опасности – дискуссия на Business Wisdom Summit 2026

Искусственный интеллект сейчас повсюду: в презентациях, новостях и корпоративных стратегических планах. Но где из этого действительно бизнес-польза, а где только шум? На Business Wisdom Summit 2026 мы будем разбираться на примерах и опыте практиков.

Панельная дискуссия "Неочевидный ИИ: от экспериментов до защиты бизнеса" посвящена тому, как отличить эффективные кейсы от хайпа, где ИИ действительно создает бизнес-ценность, и как оценивать риски, когда компании уже активно используют эти инструменты.

Модератор: Марина Павлюк, генеральный директор Glovo в Украине.

К разговору присоединятся следующие спикеры:

  • Светлана Онищенко, Chief Human Resources Officer в SharksCode;
  • Евгений Бачинский, Vice President, Head of Management Consultancy, AI-директор Sigma Software;
  • Сергей Мартынчук, генеральный директор Cisco Ukraine;
  • Александр Краковецкий, CEO DevRain;
  • Наталия Лященко, Acting director телеканала "КИЕВ24";
  • Николай Ткаченко, директор департамента развития информационных технологий агропромхолдинга "Астарта-Киев".

О чем будут говорить:

– Как отличить эффективные кейсы от хайпа.

– Где ИИ создает реальную бизнес-ценность и какие нестандартные AI-кейсы уже тестировали компании.

– Как оценивать риски и что именно защищать, когда бизнес использует ИИ-сервисы?

📍 15 апреля, Киев
 15:00 – 15:45
 👉 Зарегистрироваться на участие можно уже сейчас по ссылке.

Это будет разговор о конкретных кейсах, практических подходах и опыте, который уже меняет подход бизнеса к инновациям и технологиям.