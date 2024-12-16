Одеська ОВА скасувала наказ, в якому аграрії вбачали перешкоджання експорту

Одеська обласна військова адміністрація скасувала свій наказ №19 від 18 серпня 2023 року, що стосувався посилення фінансової звітності експортерів і проти якого виступали аграрії.

Як зазначають в Українській зерновій асоціації, відповідний наказ №226/39 було видано 2 грудня. В об'єднанні привітали це рішення, наголошуючи, що воно усуває адміністративні перешкоди для здійснення експорту зерна.

"Воно давно назріло в зв’язку з ухваленням відповідного законодавства та нормативно-правових актів Кабінету міністрів, які запровадили експортне забезпечення експорту агропродукції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що після прийняття наказу №19 аграрії заявляли, що він ставить під загрозу один з логістичних маршрутів експорту української агропродукції - через українські порти на Дунаї. Документ називався таким, що протиричить законодавству України та створює можливості для зловживань контролюючими органами.

Зокрема, ним були встановлені часові вимоги про надання зареєстрованих податкових накладних, які суперечать Податковому кодексу, а також вимога обов’язкового надання статистичної звітності Головному управлінню статистики в Одеській області, що за законом обов’язковим не є на весь час війни.

В свою чергу, 9 травня цього року Верховна Рада прийняла закон, який передбачав запровадження режиму експортного забезпечення ПДВ при вивезенні з України окремих видів сільгосппродукції. Він набув чинності 1 липня.

29 жовтня Кабмін ухвалив постанову №1261 про запровадження режиму експортного забезпечення, яка набула чинності з 1 грудня. Документ стосується експорту пшениці і суміші пшениці та жита (меслину), жита, ячменя, овесу, кукурудзи, насіння соняшнику, ріпаку, соєвих бобів, а також натурального меду та волоських горіхів.

Зокрема, ним було запроваджено щомісячне встановлення Міністерством аграрної політики та продовольства цін на ці товари, які є мінімальними для дозволу на їх експорт.