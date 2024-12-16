Одесская ОВА отменила приказ, в котором аграрии усматривали препятствование экспорту

Одесская областная военная администрация отменила свой приказ №19 от 18 августа 2023 года, касавшийся усиления финансовой отчетности экспортеров и против которого выступали аграрии.

Как отмечают в Украинской зерновой ассоциации, соответствующий приказ №226/39 был издан 2 декабря. В объединении приветствовали это решение, отмечая, что оно устраняет административные препятствия для экспорта зерна.

"Оно давно назрело в связи с принятием соответствующего законодательства и нормативно-правовых актов Кабинета министров, введших экспортное обеспечение экспорта агропродукции", — говорится в сообщении.

Напомним, что после принятия приказа №19 аграрии заявляли, что он ставит под угрозу один из логистических маршрутов экспорта украинской агропродукции — через украинские порты на Дунае. Документ назывался противоречащим законодательству Украины и создающим возможности для злоупотреблений контролирующими органами.

В частности, им были установлены временные требования о предоставлении зарегистрированных налоговых накладных, которые противоречат Налоговому кодексу, а также требование обязательного предоставления статистической отчетности Главному управлению статистики в Одесской области, что по закону обязательным не является на все время войны.

9 мая этого года Верховная Рада приняла закон, предусмотревший введение режима экспортного обеспечения НДС при вывозе из Украины отдельных видов сельхозпродукции. Он вступил в силу 1 июля.

29 октября Кабмин принял постановление №1261 о введении режима экспортного обеспечения, которое вступило в силу с 1 декабря. Документ касается экспорта пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслина), ржи, ячменя, овса, кукурузы, семян подсолнечника, рапса, соевых бобов, а также натурального меда и грецких орехов.

В частности, им было введено ежемесячное установление Министерством аграрной политики и продовольствия цен на эти товары, являющихся минимальными для разрешения их экспорта.