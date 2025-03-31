Олена Зеленська запатентувала власну торговельну марку: що відомо

У 2024 році дружина президента України Олена Зеленська запатентувала власну торговельну марку, назва і логотип якої повністю перегукуються із назвою заснованого нею міжнародного заходу "Саміт перших леді та джентльменів".

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Про це повідомляє "Главком" з посиланням на реєстр декларацій.

Як пише видання, торговельна марка містить логотип і напис українською та англійською мовами «Саміт Перших Леді та Джентельменів».

Зазначається, що заявку на реєстрацію Олена Зеленська подала ще 31 травня 2022 року, але лише 14 лютого 2024 року було зареєстровано зазначену торговельну марку.

Наразі родина Зеленських задекларувала 82 торговельні марки.

Про "Саміт перших леді та джентльменів"

Саміт перших леді та джентльменів – це щорічна міжнародна подія, яку у 2021 році ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Згодом захід став глобальною платформою, що діє на постійній основі.

"Саміт перших леді та джентльменів" – це спільнота, яка об’єднує подружжя перших осіб країн, котрі прагнуть використовувати свій вплив для подолання викликів світового масштабу.

Завдяки заходу, який відбувся 2022 року, вдалося зібрати понад $6 млн на 92 автомобілів швидкої допомоги. У 2023 році на полях саміту було започатковано унікальне медичне партнерство, у межах якого українські та закордонні лікарні підписали вже 48 меморандумів про співпрацю.

У вересні 2024 року пройшов вже четвертий "Саміт перших леді та джентльменів", під час якого обговорювалася безпеку дітей у межах п’яти панелей: «Безпека дітей під час війни», «Безпека дітей у родині», «Безпека дітей у школі», «Безпека дітей у кіберпросторі», «Безпечне довкілля для дітей».

Декларація президента

Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2024 рік. Доходи президента України та його родини за минулий рік зросли на 2,86 млн грн - до 15,29 млн грн.

Основні джерела доходів родини Зеленських у 2024 році складалися із заробітної плати президента, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду.

Левова частка зростання - це збільшення доходів від здачі в оренду майна. Сім'я президента заробила на цьому 6, 7 млн грн, збільшивши цю статтю доходу на 2,42 мільйона гривень.

При цьому деякі інші статті доходу виявилися нижчими, ніж у 2023 році. Зарплата президента не змінювалася і становила за рік 336 тисяч гривень (28 тисяч на місяць).