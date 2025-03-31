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Елена Зеленская запатентовала свою торговую марку: что известно
В 2024 году супруга президента Украины Елена Зеленская запатентовала собственную торговую марку, название и логотип которой полностью перекликаются с названием основанного ею международного мероприятия "Саммит первых леди и джентльменов".
Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на реестр деклараций.
Как пишет издание, торговая марка содержит логотип и надпись на украинском и английском языках «Саммит Первых Леди и Джентельменов».
Отмечается, что заявка на регистрацию Елена Зеленская подала еще 31 мая 2022 года, но только 14 февраля 2024 года была зарегистрирована указанная торговая марка.
В настоящее время семья Зеленских задекларировала 82 торговых марки.
О "Саммите первых леди и джентльменов"
Саммит первых леди и джентльменов – это ежегодное международное событие, которое в 2021 году инициировала первая леди Украины Елена Зеленская. Впоследствии мероприятие стало глобальной платформой, действующей на постоянной основе.
"Саммит первых леди и джентльменов" – это сообщество, объединяющее супругов первых лиц стран, стремящихся использовать свое влияние для преодоления вызовов мирового масштаба.
Благодаря мероприятию, которое состоялось в 2022 году, удалось собрать более $6 млн на 92 автомобилей скорой помощи. В 2023 году на полях саммита было начато уникальное медицинское партнерство, в рамках которого украинские и зарубежные больницы подписали уже 48 меморандумов о сотрудничестве.
В сентябре 2024 года прошел уже четвертый "Саммит первых леди и джентльменов", во время которого обсуждалась безопасность детей в пределах пяти панелей: «Безопасность детей во время войны», «Безопасность детей в семье», «Безопасность детей в школе», «Безопасность детей в киберпространстве».
Декларация президента
Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2024 год. Доходы президента Украины и его семьи за прошлый год выросли на 2,86 млн грн – до 15,29 млн грн.
Основные источники доходов семьи Зеленских в 2024 году состояли из заработной платы президента, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду.
Львиная доля роста – это увеличение доходов от сдачи в аренду имущества. Семья президента заработала на этом 6,7 млн грн, увеличив статью дохода на 2,42 миллиона гривен.
При этом некоторые другие статьи дохода оказались ниже, чем в 2023 году. Зарплата президента не изменялась и составила за год 336 тысяч гривен (28 тысяч в месяц).