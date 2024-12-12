Суд Нідерландів підтвердив незаконну експропріацію Росією активів ПриватБанку в Криму

Верховний суд Нідерландів підтвердив арбітражні рішення, що встановлюють незаконну експропріацію Росією активів ПриватБанку в Криму.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що Верховний суд остаточно і повністю відхилив заперечення Росії проти проміжного арбітражного рішення від 24 лютого 2017 року та часткового арбітражного рішення від 04 лютого 2019 року.

Як зауважують у фінустанові, рішення Верховного суду відкриває шлях до остаточного визначення Арбітражним судом суми збитків та шкоди ПриватБанку, завданої Росією.

“Це важливе рішення Верховного суду Нідерландів слугує гучним підтвердженням наших попередніх перемог у боротьбі за верховенство права. Особливо у світлі триваючої війни проти України, агресору необхідно нагадати, що він відповідатиме за наслідки своїх дій перед найвищими судовими інстанціями Європи та світу”, – зазначила Солвіта Деглава, член Правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку.

Вона додала, що банк буде відстоювати свої законні права доти, доки не отримає від країни-агресора справедливу та адекватну компенсацію.

Зауважимо, до квітня 2014 року ПриватБанк здійснював істотну операційну діяльність та зберігав цінні активи на Кримському півострові, включно з кредитами, нерухомістю та грошовими коштами. Незабаром після незаконної окупації Криму Росія вжила низку заходів, які призвели до незаконної експропріації активів банку та припинення його діяльності в Криму.

У 2015 році ПриватБанк ініціював арбітражне провадження проти Росії відповідно до Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року. У цьому провадженні, від якого Росія спочатку вирішила утриматися, Арбітражний суд виніс проміжне арбітражне рішення та часткове арбітражне рішення, постановивши, що Арбітражний суд має юрисдикцію щодо цього спору і що Росія незаконно експропріювала активи ПриватБанку в Криму.

У 2019 році Росія подала скаргу до Апеляційного суду в Гаазі з вимогою скасувати або відмінити рішення арбітражу. У 2022 році Апеляційний суд повністю відхилив оскарження, однак Росія подала апеляційну скаргу до Верховного суду. Наразі ця апеляційна скарга була остаточно відхилена.

Зауважимо, 12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал у Нідерландах зобов’язав Росію сплатити $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи "Нафтогаз" в АР Крим у 2014 році. Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У грудні 2023 року Високий суд юстиції Англії та Уельсу визнав арбітражне рішення щодо відшкодування $5 млрд (разом з відсотками) НАК "Нафтогаз України" та п’яти компаніям Групи "Нафтогаз" через збитки, завдані незаконним захопленням Росією активів Групи "Нафтогаз" в АР Крим в 2014 році.