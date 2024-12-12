Суд Нидерландов подтвердил незаконную экспроприацию Россией активов ПриватБанка в Крыму

Верховный суд Нидерландов подтвердил арбитражные решения, устанавливающие незаконную экспроприацию Россией активов ПриватБанка в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что Верховный суд окончательно и полностью отклонил возражение России против промежуточного арбитражного решения от 24 февраля 2017 г. и частичного арбитражного решения от 04 февраля 2019 года.

Как отмечают в финучреждении, решение Верховного суда открывает путь к окончательному определению Арбитражным судом суммы ущерба и ущерба ПриватБанку, причиненного Россией.

Это важное решение Верховного суда Нидерландов служит громким подтверждением наших предыдущих побед в борьбе за верховенство права. Особенно в свете продолжающейся войны против Украины, агрессору необходимо напомнить, что он будет отвечать за последствия своих действий перед высшими судебными инстанциями Европы и мира», – отметила Солвита Деглава, член Правления по реорганизации и проблемных активов ПриватБанка.

Она добавила, что банк будет отстаивать свои законные права, пока не получит от страны-агрессора справедливую и адекватную компенсацию.

Отметим, что до апреля 2014 года ПриватБанк осуществлял существенную операционную деятельность и сохранял ценные активы на Крымском полуострове, включая кредиты, недвижимость и денежные средства. Вскоре после незаконной оккупации Крыма Россия приняла ряд мер, которые привели к незаконной экспроприации активов банка и прекращению его деятельности в Крыму.

В 2015 году ПриватБанк инициировал арбитражное производство против России в соответствии с Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. В этом производстве, от которого Россия сначала решила воздержаться, Арбитражный суд вынес промежуточное арбитражное решение и частичное арбитражное решение, постановив, что Арбитражный суд имеет юрисдикцию по этому спору и что Россия незаконно экспроприировала активы ПриватБанка в Крыму.

В 2019 году Россия подала жалобу в Апелляционный суд в Гааге с требованием отменить или отменить решение арбитража. В 2022 году Апелляционный суд полностью отклонил обжалование, однако Россия подала апелляционную жалобу в Верховный суд. В настоящее время эта апелляционная жалоба была окончательно отклонена.

Заметим, 12 апреля 2023 г. Арбитражный трибунал в Нидерландах обязал Россию выплатить $5 млрд компенсации за ущерб, нанесены захватом активов компаний Группы "Нафтогаз" в АР Крым в 2014 году. Арбитражное решение было принято после слушаний по определению суммы компенсации, которые завершились в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

В декабре 2023 года Высокий суд юстиции Англии и Уэльса признал арбитражное решение о возмещении $5 млрд (вместе с процентами) НАК "Нафтогаз Украины" и пяти компаниям Группы "Нафтогаз" из-за убытков, причиненных незаконным захватом Россией активов Группы "Нафтогаз" в АР Крым в 2014 году.