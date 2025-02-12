Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,67

+0,08

EUR

43,01

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,78

41,80

EUR

43,50

43,30

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Торік 97% публічних закупівель на будівництво та відновлення України пройшли без конкуренції: які причини

Торік 97% публічних закупівель на будівництво та відновлення України пройшли без конкуренції: які причини
Загальна сума закупівель становить 271,6 млрд грн.

У 2024 році майже 97% публічних закупівель на будівництво та відновлення України було проведено без конкуренції серед підрядників.

Про це йдеться в аналізі публічних закупівель на відбудову України у 2024-му році від проєкту "Контроль витрат на відновлення". 

Ключові тези:

  • У 2024 році в системі електронних закупівель Prozorro було завершено понад 134 тис. закупівель за кодом "Будівельні роботи та поточний ремонт", у який входять закупівлі відбудови. 
  • Загальна сума закупівель – 271,6 млрд грн.  Із них 96,6% закупівель на суму 224 млрд грн відбулися лише з одним учасником – тобто без конкуренції серед потенційних підрядників. 
  • За весь минулий рік пройшло лише 300 закупівель сумарною вартістю 2,2 млрд грн, на які прийшли п’ять та більше учасників.
  • У грудні 2024-го конкурентність закупівель виявилася ще гіршою за середньорічну – неконкурентними були 99,6%. 
  • Як і 2023-го, спостерігалось штучне заниження вартості закупівель для обходу вимог закупівельного законодавства. Наприклад, замовники провели на допорогові 190-200 тис грн майже 12 тис. закупівель, що у 27 разів більше, ніж за надпорогові 200-210 тис. грн.
Фото 2 — Торік 97% публічних закупівель на будівництво та відновлення України пройшли без конкуренції: які причини

Про закупівлі та конкуренцію

У 2024 році замовники скористалися електронною системою Prozorro лише для 21,9 тисяч завершених закупівель (16,3%) на загальну суму 162,8 млрд грн.

Це свідчить про те, що лише в 16,3% випадків була можливість конкуренції серед потенційних підрядників, що могло сприяти зниженню остаточної вартості контракту.

У закупівлях на будівництво залишається проблема штучної допороговості.

Зокрема, поріг для закупівлі поточного ремонту становить 200 тис. гривень, а для робіт – 1,5 млн грн. До цих сум закупівлі можна здійснювати безпосередньо з підрядником, поза системою Prozorro. Саме в цих діапазонах спостерігається аномально висока кількість закупівель, йдеться в аналізі.

Загалом, серед 21,9 тисячі закупівель, проведених через електронну систему, майже 80% на суму 115 млрд грн відбулися за участю лише одного учасника. Це може свідчити про те, що замовники або формулюють умови тендерів під конкретних підрядників, або в Україні бракує достатньої кількості компаній, готових працювати з державою у процесі відновлення.

Лідерами серед організаторів закупівель у 2024 році стали:

  • ПрАТ "Укргідроенерго", яке закуповує укриття для своїх об'єктів; 
  • КП "Київський метрополітен", що замовило будівництво лінії у групи компаній "Автострада";
  •  Служба відновлення в декількох областях.

Довідково: Проєкт "Контроль витрат на відновлення України фінансується Євросоюзом і є спільною роботою Центру економічної стратегії, ІЕД та ГО "Технології прогресу"

Delo.ua повідомляло, які спеціалісти знадобляться після війни та що відбувається з профтехами в Україні.

Автор:
Ольга Опенько