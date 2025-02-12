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Торік 97% публічних закупівель на будівництво та відновлення України пройшли без конкуренції: які причини
У 2024 році майже 97% публічних закупівель на будівництво та відновлення України було проведено без конкуренції серед підрядників.
Про це йдеться в аналізі публічних закупівель на відбудову України у 2024-му році від проєкту "Контроль витрат на відновлення".
Ключові тези:
- У 2024 році в системі електронних закупівель Prozorro було завершено понад 134 тис. закупівель за кодом "Будівельні роботи та поточний ремонт", у який входять закупівлі відбудови.
- Загальна сума закупівель – 271,6 млрд грн. Із них 96,6% закупівель на суму 224 млрд грн відбулися лише з одним учасником – тобто без конкуренції серед потенційних підрядників.
- За весь минулий рік пройшло лише 300 закупівель сумарною вартістю 2,2 млрд грн, на які прийшли п’ять та більше учасників.
- У грудні 2024-го конкурентність закупівель виявилася ще гіршою за середньорічну – неконкурентними були 99,6%.
- Як і 2023-го, спостерігалось штучне заниження вартості закупівель для обходу вимог закупівельного законодавства. Наприклад, замовники провели на допорогові 190-200 тис грн майже 12 тис. закупівель, що у 27 разів більше, ніж за надпорогові 200-210 тис. грн.
Про закупівлі та конкуренцію
У 2024 році замовники скористалися електронною системою Prozorro лише для 21,9 тисяч завершених закупівель (16,3%) на загальну суму 162,8 млрд грн.
Це свідчить про те, що лише в 16,3% випадків була можливість конкуренції серед потенційних підрядників, що могло сприяти зниженню остаточної вартості контракту.
У закупівлях на будівництво залишається проблема штучної допороговості.
Зокрема, поріг для закупівлі поточного ремонту становить 200 тис. гривень, а для робіт – 1,5 млн грн. До цих сум закупівлі можна здійснювати безпосередньо з підрядником, поза системою Prozorro. Саме в цих діапазонах спостерігається аномально висока кількість закупівель, йдеться в аналізі.
Загалом, серед 21,9 тисячі закупівель, проведених через електронну систему, майже 80% на суму 115 млрд грн відбулися за участю лише одного учасника. Це може свідчити про те, що замовники або формулюють умови тендерів під конкретних підрядників, або в Україні бракує достатньої кількості компаній, готових працювати з державою у процесі відновлення.
Лідерами серед організаторів закупівель у 2024 році стали:
- ПрАТ "Укргідроенерго", яке закуповує укриття для своїх об'єктів;
- КП "Київський метрополітен", що замовило будівництво лінії у групи компаній "Автострада";
- Служба відновлення в декількох областях.
Довідково: Проєкт "Контроль витрат на відновлення України фінансується Євросоюзом і є спільною роботою Центру економічної стратегії, ІЕД та ГО "Технології прогресу"
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