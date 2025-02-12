Торік 97% публічних закупівель на будівництво та відновлення України пройшли без конкуренції: які причини

У 2024 році майже 97% публічних закупівель на будівництво та відновлення України було проведено без конкуренції серед підрядників.

Про це йдеться в аналізі публічних закупівель на відбудову України у 2024-му році від проєкту "Контроль витрат на відновлення".

Ключові тези:

У 2024 році в системі електронних закупівель Prozorro було завершено понад 134 тис. закупівель за кодом "Будівельні роботи та поточний ремонт", у який входять закупівлі відбудови.

за кодом "Будівельні роботи та поточний ремонт", у який входять закупівлі відбудови. Загальна сума закупівель – 271,6 млрд грн. Із них 96,6% закупівель на суму 224 млрд грн відбулися лише з одним учасником – тобто без конкуренції серед потенційних підрядників.

– 271,6 млрд грн. Із них 96,6% закупівель на суму 224 млрд грн відбулися лише з одним учасником – тобто серед потенційних підрядників. За весь минулий рік пройшло лише 300 закупівель сумарною вартістю 2,2 млрд грн, на які прийшли п’ять та більше учасників.

сумарною вартістю 2,2 млрд грн, на які та більше У грудні 2024-го конкурентність закупівель виявилася ще гіршою за середньорічну – неконкурентними були 99,6%.

Як і 2023-го, спостерігалось штучне заниження вартості закупівель для обходу вимог закупівельного законодавства. Наприклад, замовники провели на допорогові 190-200 тис грн майже 12 тис. закупівель, що у 27 разів більше, ніж за надпорогові 200-210 тис. грн.

Про закупівлі та конкуренцію

У 2024 році замовники скористалися електронною системою Prozorro лише для 21,9 тисяч завершених закупівель (16,3%) на загальну суму 162,8 млрд грн.

Це свідчить про те, що лише в 16,3% випадків була можливість конкуренції серед потенційних підрядників, що могло сприяти зниженню остаточної вартості контракту.

У закупівлях на будівництво залишається проблема штучної допороговості.

Зокрема, поріг для закупівлі поточного ремонту становить 200 тис. гривень, а для робіт – 1,5 млн грн. До цих сум закупівлі можна здійснювати безпосередньо з підрядником, поза системою Prozorro. Саме в цих діапазонах спостерігається аномально висока кількість закупівель, йдеться в аналізі.

Загалом, серед 21,9 тисячі закупівель, проведених через електронну систему, майже 80% на суму 115 млрд грн відбулися за участю лише одного учасника. Це може свідчити про те, що замовники або формулюють умови тендерів під конкретних підрядників, або в Україні бракує достатньої кількості компаній, готових працювати з державою у процесі відновлення.

Лідерами серед організаторів закупівель у 2024 році стали:

ПрАТ "Укргідроенерго", яке закуповує укриття для своїх об'єктів;

КП "Київський метрополітен", що замовило будівництво лінії у групи компаній "Автострада";

Служба відновлення в декількох областях.

Довідково: Проєкт "Контроль витрат на відновлення України фінансується Євросоюзом і є спільною роботою Центру економічної стратегії, ІЕД та ГО "Технології прогресу"

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