В прошлом году 97% публичных закупок на строительство и возобновление Украины прошли без конкуренции: какие причины

В 2024 году около 97% публичных закупок на строительство и восстановление Украины было проведено без конкуренции среди подрядчиков.

Об этом говорится в анализе публичных закупок на восстановление Украины в 2024 году от проекта "Контроль расходов на восстановление".

Ключевые тезисы:

В 2024 году в системе электронных закупок Prozorro было завершено более 134 тысяч. закупок по коду "Строительные работы и текущий ремонт", в который входят закупки восстановления.

по коду "Строительные работы и текущий ремонт", в который входят закупки восстановления. Общая сумма закупок – 271,6 млрд. грн. Из них 96,6% закупок на сумму 224 млрд грн произошло только с одним участником – то есть без конкуренции среди потенциальных подрядчиков.

– 271,6 млрд. грн. Из них 96,6% закупок на сумму 224 млрд грн произошло только с одним участником – то есть среди потенциальных подрядчиков. За весь прошлый год прошло всего 300 закупок суммарной стоимостью 2,2 млрд. грн., на которые пришли пять и более участников.

суммарной стоимостью 2,2 млрд. грн., на которые и более В декабре 2024-го конкурентность закупок оказалась еще хуже среднегодовой – неконкурентными были 99,6%.

Как и в 2023 году, наблюдалось искусственное занижение стоимости закупок для обхода требований закупочного законодательства. К примеру, заказчики провели на дороговые 190-200 тыс грн почти 12 тыс. грн. закупок, что в 27 раз больше, чем при сверхпороговых 200-210 тыс. грн.

О закупках и конкуренции

В 2024 году заказчики воспользовались электронной системой Prozorro лишь для 21,9 тысячи завершенных закупок (16,3%) на общую сумму 162,8 млрд грн.

Это свидетельствует о том, что только в 16,3% случаев имелась возможность конкуренции среди потенциальных подрядчиков, что могло способствовать снижению окончательной стоимости контракта.

В закупках на строительство остается проблема искусственной допороговости.

В частности, порог на закупку текущего ремонта составляет 200 тыс. гривен, а для работ – 1,5 млн. грн. К этим суммам закупки можно осуществлять непосредственно с подрядчиком, вне системы Prozorro. Именно в этих диапазонах наблюдается аномально высокое количество закупок, говорится в анализе.

В общем, среди 21,9 тысяч закупок, проведенных через электронную систему, почти 80% на сумму 115 млрд грн состоялись с участием только одного участника. Это может свидетельствовать о том, что заказчики либо формулируют условия тендеров под конкретных подрядчиков, либо в Украине недостаточно достаточного количества компаний, готовых работать с государством в процессе восстановления.

Лидерами среди организаторов закупок в 2024 году стали:

ЧАО "Укргидроэнерго", закупающее укрытие для своих объектов;

КП "Киевский метрополитен", заказавшее строительство линии у группы компаний "Автострада";

Служба обновления в нескольких областях.

Справка: Проект "Контроль расходов на восстановление Украины финансируется Евросоюзом и является совместной работой Центра экономической стратегии, ИЭД и ОО "Технологии прогресса".

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