Трамп анонсував масштабні розробки нафти й корисних копалин у Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що у Гренландії готуються до початку масштабної розвідки родовищ нафти, природного газу та цінних корисних копалин.

Про це пише Dilo з посиланням на публікацію Reuters.

Попри те, що американський лідер не розкрив конкретних деталей щодо графіку та параметрів геологорозвідувальних робіт, він відзначив високий потенціал ресурсів острова.

"Є експерти, які кажуть, що кількість легкодоступної нафти набагато більша, ніж майже на будь-якій суші, будь-де у світі", — наголосив Трамп.

Заява лунає на тлі врегулювання дипломатичної напруженості навколо острова.

У вересні Сполучені Штати, Данія та Гренландія підписали тристоронню угоду, покликану зняти розбіжності після серії публічних заяв Трампа про намір взяти під контроль цей стратегічний і багатий на ресурси регіон.

Окрім економічного аспекту, документ передбачає суттєве розширення американської військово-стратегічної присутності. Угода відкриває шлях для:

створення двох нових військових баз США на території Гренландії;

розгортання елементів американської системи протиракетної оборони (ПРО) "Золотий купол".

За словами Трампа у дописі в соціальній мережі Truth Social, острів відіграє ключову роль у глобальній системі безпеки США: "Будь-який майбутній напад на Сполучені Штати має відбутися через Гренландію, де наша оборона регулярно збиватиме дрони, ракети чи будь-який інший вид зброї, який ще навіть не задуманий".

Водночас укладена угода офіційно підтверджує суверенітет Королівства Данія та закріплює право населення Гренландії на самовизначення.

Нагадаємо, Гренландія покрита льодом на 80%, має населення лише 60 тисяч осіб, але багата на рибу, нафту, уран і рідкісноземельні метали, такі як неодим, диспрозій і тербій. Ці елементи є життєво необхідними для сучасних високотехнологічних виробництв.

В січні 2026 року Трамп заявляв, що після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте вдалось сформувати рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону. Тому не будуть запроваджені мита на європейських союзників, які мали набути чинності 1 лютого 2026 року.