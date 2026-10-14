Трамп анонсировал масштабные разработки нефти и полезных ископаемых в Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в Гренландии готовятся к началу масштабной разведки месторождений нефти, природного газа и ценных полезных ископаемых.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на публикацию Reuters.

Несмотря на то, что американский лидер не раскрыл конкретные детали по графику и параметрам геологоразведочных работ, он отметил высокий потенциал ресурсов острова.

"Есть эксперты, которые говорят, что количество легкодоступной нефти намного больше, чем почти на любой суше, где бы то ни было в мире", — отметил Трамп.

Заявление раздается на фоне урегулирования дипломатической напряженности вокруг острова.

В сентябре Соединенные Штаты, Дания и Гренландия подписали трехстороннее соглашение, призванное снять разногласия после серии публичных заявлений Трампа о намерении взять под контроль этот стратегический и богатый ресурсами регион.

Кроме экономического аспекта документ предусматривает существенное расширение американского военно-стратегического присутствия. Соглашение открывает путь для:

создание двух новых военных баз США на территории Гренландии;

развертывание элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол".

По словам Трампа в сообщении в социальной сети Truth Social, остров играет ключевую роль в глобальной системе безопасности США: "Любое предстоящее нападение на Соединенные Штаты должно произойти через Гренландию, где наша оборона будет регулярно сбивать дроны, ракеты или любой другой вид оружия, который еще даже не задуман".

В то же время, заключенное соглашение официально подтверждает суверенитет Королевства Дания и закрепляет право населения Гренландии на самоопределение.

Напомним, Гренландия покрыта льдом на 80%, имеет население лишь 60 тысяч человек, но богата рыбой, нефтью, ураном и редкоземельными металлами, такими как неодим, диспрозии и тербии. Эти элементы жизненно необходимы для современных высокотехнологичных производств.

В январе 2026 года Трамп заявлял, что после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте удалось сформировать рамки будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. Поэтому не будут введены пошлины на европейских союзников, которые должны вступить в силу 1 февраля 2026 года.