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У "Київавтодорі" проходять обшуки: що відомо
Сьогодні, 25 лютого, у приміщенні комунальної корпорації “Київавтодор” слідчі Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводять обшуки.
Про це інформує пресслужба корпорації.
Що відомо про обшуки
Зазначається, що у будівлі комунальної корпорації "Київавтодор" вчергове проходять обшуки. В корпорації наголошують, що працівники сприяють слідству та надають запитувані правоохоронцями документи.
Як повідомляє комунальна корпорація, обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в рамках кримінального провадження, пов'язаного з капітальним ремонтом дощової каналізації на вулицях Оленівській, Пантелеймона Куліша та Казанській.
У "Київавтодорі" наголошують, що наразі триває лише досудове розслідування з метою виявлення ймовірних правопорушень.
Крім того, звертають увагу, що тендери на вказані послуги виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.
Про "Київавтодор"
Комунальна корпорація "Київавтодор створена згідно з рішенням Київської міської ради та є правонаступником Київського комунального об’єднання по експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них "Київміськгідрошляхміст".
Корпорація пропонує підприємствам всіх форм власності та приватним особам повний спектр послуг з будівництва та ремонту доріг, інженерних мереж, влаштування асфальтобетонного покриття будь-якої складності, зовнішнього освітлення, благоустрою території тощо.
Нагадаємо, 19 лютого слідчі Національної поліції Києва вже проводили обшуки в комунальній корпорації "Київавтодор". Правоохоронці перевірли можливе розкрадання грошей, спрямованих з бюджету.