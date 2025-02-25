У "Київавтодорі" проходять обшуки: що відомо

Сьогодні, 25 лютого, у приміщенні комунальної корпорації “Київавтодор” слідчі Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводять обшуки.

Про це інформує пресслужба корпорації.

Що відомо про обшуки

Зазначається, що у будівлі комунальної корпорації "Київавтодор" вчергове проходять обшуки. В корпорації наголошують, що працівники сприяють слідству та надають запитувані правоохоронцями документи.

Як повідомляє комунальна корпорація, обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в рамках кримінального провадження, пов'язаного з капітальним ремонтом дощової каналізації на вулицях Оленівській, Пантелеймона Куліша та Казанській.

У "Київавтодорі" наголошують, що наразі триває лише досудове розслідування з метою виявлення ймовірних правопорушень.

Крім того, звертають увагу, що тендери на вказані послуги виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.

Про "Київавтодор"

Комунальна корпорація "Київавтодор створена згідно з рішенням Київської міської ради та є правонаступником Київського комунального об’єднання по експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них "Київміськгідрошляхміст".

Корпорація пропонує підприємствам всіх форм власності та приватним особам повний спектр послуг з будівництва та ремонту доріг, інженерних мереж, влаштування асфальтобетонного покриття будь-якої складності, зовнішнього освітлення, благоустрою території тощо.

Нагадаємо, 19 лютого слідчі Національної поліції Києва вже проводили обшуки в комунальній корпорації "Київавтодор". Правоохоронці перевірли можливе розкрадання грошей, спрямованих з бюджету.