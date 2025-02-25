В "Киевавтодоре" проходят обыски: что известно

Сегодня, 25 февраля, в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" следователи Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве проводят обыски.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Что известно об обысках

Отмечается, что в здании коммунальной корпорации "Киевавтодор" в очередной раз проходят обыски. В корпорации подчеркивают, что работники содействуют следствию и предоставляют запрашиваемые правоохранителями документы.

Как сообщает коммунальная корпорация, обыски производятся на основании определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства, связанного с капитальным ремонтом дождевой канализации на улицах Еленовской, Пантелеймона Кулиша и Казанской.

В "Киевавтодоре" подчеркивают, что сейчас идет лишь досудебное расследование с целью выявления возможных правонарушений.

Кроме того, обращают внимание, что тендеры на указанные услуги выполнены по процедуре официальных публичных закупок.

О "Киевавтодоре"

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" создана согласно решению Киевского городского совета и является правопреемником Киевского коммунального объединения по эксплуатации автомобильных путей и сооружений на них "Киевгоргидрохлеммост".

Корпорация предлагает предприятиям всех форм собственности и частным лицам полный спектр услуг строительства и ремонта дорог, инженерных сетей, устройства асфальтобетонного покрытия любой сложности, наружного освещения, благоустройства территории и т.д.

Напомним, 19 февраля следователи Национальной полиции Киева уже проводили обыски в коммунальной корпорации "Киевавтодор". Правоохранители проверили возможное хищение денег, направленных из бюджета.