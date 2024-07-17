"Большое строительство" под Киевом: на ремонте дороги "распилили" десятки миллионов, фигурант - глава "Киевавтодора"

Генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Федоренко получил подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, из-за одобрения актов строительных работ, проводившихся в Киевской области, когда он занимал должность заместителя начальника по развитию дорог областной Службы автомобильных дорог.

Как сообщают в Киевской областной прокуратуре и Главном управлении полиции в Киеве, в 2019 году между службой и частной компанией было заключено соглашение на проведение текущего среднего ремонта автодороги Р-19 Фастов – Мытница – Обухов – Ржищев.

Однако в дальнейшем чиновник не стал проверять достоверность данных, внесенных в акты приемки выполненных строительных работ, и подписал их. Согласно выводам экспертов, стоимость работ, которые не могли быть приняты из-за того, что нуждаются в переделывании, составила 42 миллиона гривен. Из них лично подозреваемый принял работы на сумму более 14 миллионов гривен.

Ему инкриминируют часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Отметим, что об открытии части дороги Фастов – Ржищев после ремонта было объявлено в октябре 2020 года. Этот проект входил в президентскую программу "Большое строительство". Отремонтировано было 24 км.

Напомним также, что Федоренко, возглавляющий "Киевавтодор" с июля 2022 года, 1 мая нынешнего года уже получал подозрение по другому делу — о хищении на протяжении 2022-2023 годов 10 миллионов гривен на ремонте дорог в столице.