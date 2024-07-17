"Велике будівництво" на Київщині: на ремонті дороги "розпиляли" десятки мільйонів, підозрюваний - голова "Київавтодору"

Генеральний директор комунальної корпорації "Київавтодор" Олександр Федоренко отримав підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, через схвалення актів будівельних робіт у Київській області, що проводилися, коли він обіймав посаду заступника начальника з розвитку доріг обласної Служби автомобільних доріг.

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Як повідомляють в Київській обласній прокуратурі та Головному управлінні поліції в Києві, в 2019 році між службою та приватним товариством було укладено угоду на здійснення поточного середнього ремонту автодороги Р-19 Фастів – Митниця – Обухів - Ржищів.

Однак в подальшому посадовець не став перевіряти достовірність даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт та підписав їх. Згідно висновків експертів, вартість робіт, які не могли бути прийняті через те, що потребують перероблення, складає 42 мільйона гривень. З них особисто підозрюваний прийняв роботи на суму понад 14 мільйонів гривень.

Йому наразі інкримінують частину 2 статті 367 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначимо, що про відкриття частини дороги Фастів - Ржищів після ремонту було оголошено в жовтні 2020 року. Цей проєкт входив до президентської програми "Велике будівництво". Відремонтовано було 24 км.

Нагадаємо також, що Федоренко, який очолює "Київавтодор" з липня 2022 року, 1 травня нинішнього року вже отримував підозру в іншій справі - про розкрадання впродовж 2022-2023 років 10 мільйонів гривень на ремонті доріг у столиці.