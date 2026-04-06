Український бізнес на міжнародних ринках: практичні моделі партнерства та інтеграції

Українські компанії дедалі частіше виходять на міжнародні ринки не тільки через класичний експорт, а й через співпрацю: купують локальні виробництва, створюють спільні підприємства, інтегруються у ринки через сертифікацію або стають частиною e-commerce, виробничої інфраструктури тощо.

Панельна дискусія "Трансформація українського експорту у світовому економічному просторі" про те, як це відбувається на практиці: які моделі партнерства працюють, де бізнесу найпростіше інтегруватися і що українські компанії реально привозять у Європу, окрім продукції.

  • Як українському бізнесу найпростіше інтегруватися у міжнародні ринки та які бар’єри є найскладнішими?
  • Які формати партнерства працюють найкраще?
  • Що є ключовою цінністю України для міжнародних партнерів?

Модератор:

  • Тарас Висоцький, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Спікери:

  • Олена Борисова, СЕО та власниця Gastro Family;
  • Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації;
  • Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України;
  • Олег Заплетнюк, генеральний директор ТОВ "ТАС Агро";
  • Дмитро Кисилевський, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, народний депутат України;
  • Лариса Бондарєва, заступниця голови правління Райффайзен Банку;
  • Юрій Сорочинський, СЕО Nemiroff.

📍 Київ
11:00 – 11:45
👉 Зареєструватися на участь можна вже зараз за посиланням

Це буде розмова про досвід, який уже змінює підхід українського бізнесу до роботи на міжнародних ринках.