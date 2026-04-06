AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Украинский бизнес на международных рынках: практические модели партнерства и интеграции

Украинские компании все чаще выходят на международные рынки не только через классический экспорт, но и через сотрудничество: покупают локальные производства, создают совместные предприятия, интегрируются в рынки через сертификацию или становятся частью e-commerce, производственной инфраструктуры и т.д.

Панельная дискуссия "Трансформация украинского экспорта в мировом экономическом пространстве" в рамках Business Wisdom Summit 2026 о том, как это происходит на практике: какие модели партнерства работают, где бизнесу проще всего интегрироваться и что украинские компании реально привозят в Европу, кроме продукции.

Модератор:

  • Тарас Высоцкий, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Спикеры:

  • Елена Борисова, СЕО и владелица Gastro Family;
  • Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации;
  • Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины;
  • Олег Заплетнюк, генеральный директор ООО "ТАС Агро";
  • Дмитрий Кисилевский, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию, народный депутат Украины;
  • Лариса Бондарева, заместитель председателя правления Райффайзен Банка;
  • Юрий Сорочинский, СЕО Nemiroff.

В ходе дискуссии поговорим:

  • Где украинским компаниям проще всего интегрироваться в международные рынки.
  • Какие форматы партнерства и совместных проектов работают наиболее эффективно.
  • Это ключевая ценность Украины для международных партнеров.
  • В качестве секторов адаптируют свои модели сотрудничества.

📍 Киев
 11:00 – 11:45
 👉 Зарегистрироваться на участие можно уже сейчас по ссылке

Это будет разговор об опыте, который изменяет подход украинского бизнеса к работе на международных рынках.