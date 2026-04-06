- Тип
- BWS
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украинский бизнес на международных рынках: практические модели партнерства и интеграции
Украинские компании все чаще выходят на международные рынки не только через классический экспорт, но и через сотрудничество: покупают локальные производства, создают совместные предприятия, интегрируются в рынки через сертификацию или становятся частью e-commerce, производственной инфраструктуры и т.д.
Панельная дискуссия "Трансформация украинского экспорта в мировом экономическом пространстве" в рамках Business Wisdom Summit 2026 о том, как это происходит на практике: какие модели партнерства работают, где бизнесу проще всего интегрироваться и что украинские компании реально привозят в Европу, кроме продукции.
Модератор:
- Тарас Высоцкий, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Спикеры:
- Елена Борисова, СЕО и владелица Gastro Family;
- Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации;
- Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины;
- Олег Заплетнюк, генеральный директор ООО "ТАС Агро";
- Дмитрий Кисилевский, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию, народный депутат Украины;
- Лариса Бондарева, заместитель председателя правления Райффайзен Банка;
- Юрий Сорочинский, СЕО Nemiroff.
В ходе дискуссии поговорим:
- Где украинским компаниям проще всего интегрироваться в международные рынки.
- Какие форматы партнерства и совместных проектов работают наиболее эффективно.
- Это ключевая ценность Украины для международных партнеров.
- В качестве секторов адаптируют свои модели сотрудничества.
📍 Киев
⏰ 11:00 – 11:45
👉 Зарегистрироваться на участие можно уже сейчас по ссылке
Это будет разговор об опыте, который изменяет подход украинского бизнеса к работе на международных рынках.