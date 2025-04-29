В Україні змінили правила компенсації за розмінування сільгоспземель: деталі

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку використання бюджетних коштів, передбачених на компенсації за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, змінено центральний орган виконавчої влади, який формує та затверджує перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ (замість Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство розвитку громад та територій України).

Також узгоджено положення щодо підстав для здійснення компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за гуманітарне розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення з переліком документів, що надаються для підписання до Центру гуманітарного розмінування після завершення надання послуг з розмінування земельних ділянок.

Крім того, посилено відповідальність сільськогосподарського товаровиробника щодо дотримання строку відкриття в уповноваженому банку рахунку умовного зберігання (ескроу) для компенсації.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що компенсацію відтепер мають право отримувати винятково ті аграріїв, хто реально вирощує сільгосппродукцію на своїй або орендованій землі.

За частково забруднені сільгоспземлі також можливо отримати компенсацію, але для цього необхідно надати офіційний звіт із обстеження від сертифікованого оператора.

Щодо термінів відкриття ескроу-рахунку, Гончаренко уточнив, що замість 5 робочих днів надаватимуть 10. Але якщо термін відкриття буде порушено, то заявку відхилять.

У травні 2024 року уряд запустив компенсацію вартості розмінування сільськогосподарських земель

За час дії програми було укладено 47 угод на розмінування понад 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

Зауважимо, станом на 22 квітня українські фермери подали 228 заявок на участь у державній програмі компенсації вартості розмінування агроземель, із яких 191 була відхилена.

Щоб покращити ситуацію, в Україні запустили новий вебсайт для аграріїв, де зібрана вся необхідна інформація про участь у програмі: як перевірити відповідність критеріям та подати заявку через Державний аграрний реєстр.

Замінованність України

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року. Бюджет на 2025 рік заплановано на рівні 130 млн євро.