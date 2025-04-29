В Украине изменили правила компенсации за разминирование сельхозземель

Кабинет министров внес изменения в порядок использования бюджетных средств, предусмотренных на компенсации за гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, изменен центральный орган исполнительной власти, формирующий и утверждающий перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ (вместо Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство развития общин и территорий Украины).

Также согласованы положения об основаниях для осуществления компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям за гуманитарное разминирование земельных участков сельскохозяйственного назначения с перечнем документов, предоставляемых для подписания в Центр гуманитарного разминирования после завершения предоставления услуг по разминированию земельных участков.

Кроме того, ужесточена ответственность сельскохозяйственного товаропроизводителя за соблюдение срока открытия в уполномоченном банке счета условного хранения (эскроу) для компенсации.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что компенсацию теперь имеют право получать исключительно те аграриев, кто реально выращивает сельхозпродукцию на своей или арендованной земле.

За частично загрязненные сельхозземли можно получить компенсацию, но для этого необходимо предоставить официальный отчет по обследованию от сертифицированного оператора.

Относительно сроков открытия эскроу-счета Гончаренко уточнил, что вместо 5 рабочих дней будут предоставлять 10. Но если срок открытия будет нарушен, то заявку отклонят.

В мае 2024 года правительство запустило компенсацию стоимости разминирования сельскохозяйственных земель

За время действия программы было заключено 47 соглашений на разминирование более 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

По состоянию на 22 апреля украинские фермеры подали 228 заявок на участие в государственной программе компенсации стоимости разминирования агроземель, из которых 191 была отклонена.

Чтобы улучшить ситуацию, в Украине запустили новый сайт для аграриев, где собрана вся необходимая информация об участии в программе: как проверить соответствие критериям и подать заявку через Государственный аграрный реестр.

Заминированность Украины

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель для хозяйственного использования в течение 10 лет.

Партнеры предоставят Украине 700 млн евро на разминирование до 2034 года. Бюджет на 2025 год запланирован на уровне 130 млн евро.