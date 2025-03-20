Від волонтерства до бізнесу: ужгородське підприємство налагодило виробництво акумуляторів

Ужгородське підприємство, що розпочало свою діяльність на волонтерських засадах, розвивається в бізнесі, налагодивши виробництво акумуляторів та систем зберігання електроенергії завдяки вдосконаленню процесів.

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Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Про ТОВ "Перегіум"

Ужгородське підприємство, яке розпочало свою діяльність на волонтерських засадах, перетворилося на бізнес з виробництва акумуляторів та систем зберігання енергії.

У 2022 році кілька молодих ентузіастів почали виготовляти зарядні станції та павербанки для військових у невеликому складському приміщенні. З часом команда зростала, набуваючи досвіду і можливостей для створення потужніших пристроїв, що відповідали запитам військових підрозділів, зазанчає Білецький.

ТОВ "Перегіум" — це підприємство, яке виробляє системи накопичення та зберігання електроенергії власної розробки. Компанія, що налічує 20 працівників, зокрема 3 внутрішньо переміщених осіб, створює рішення, здатні забезпечити енергоживленням як квартири, так і невеликі підприємства чи лікарні.

Завдяки впровадженню інновацій і постійному удосконаленню процесів, компанія налагодила виробництво батарейних конструкцій, які можуть бути зібрані в системи зберігання енергії з потужністю від 5 до 108,5 кВт, в залежності від вимог замовника.

"Вражений підходом та якістю виробів. Дуже важливо, що продукція компанії підходить і для побутових споживачів, і для комунальних установ, об’єктів соціальної сфери. Звісно ж, не втрачають актуальності мобільні системи для використання на передовій", - наголосив Білецький.

Нагадаємо, аграрне підприємство "Вілія Груп" на Волині, незважаючи на війну, продовжує розвиватися, відкривши новий борошномельний комплекс з потужністю 150 тонн на добу.

Додамо, Завдяки грантовій допомозі виробник крафтових соусів масштабував виробництво. Сьогодні в асортименті Try It — 9 авторських соусів: Чілі-ожина, Часниковий айолі, Горіховий соус, Песто, Барбекю, Чимічурі, Тайський соус, Соус із печених овочів і Теріякі.