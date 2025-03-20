Розвиток бізнесу під час війни: аграрне підприємство запустило новий млин потужністю 150 тонн на добу

Аграрне підприємство “Вілія Груп” на Волині, попри війну, продовжує інвестувати в розвиток, запустивши новий борошномельний комплекс потужністю 150 тонн на добу.

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Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Про виробництво

Одним із ключових проєктів компанії став новий борошномельний комплекс, який може переробляти 150 тонн зерна на добу.

Проте млин — лише частина виробничого процесу. Більше 80% бізнесу компанії складає рослинництво на площі понад 50 тис. га. Крім того, у структурі підприємства є тваринництво, логістичний комплекс та глибока переробка. Це приклад успішної вертикальної інтеграції, де всі етапи — від вирощування зерна до його переробки — функціонують як єдиний ланцюг доданої вартості, наголошує Коваль.

Про працевлаштування та податки

У компанії "Вілія" працює понад 1300 осіб, а середня зарплата становить 47 тис. грн, що є високим показником для аграрного сектору.

Не менш важливим аспектом є податкові надходження. Торік компанія сплатила до бюджету 512,4 млн грн, що є суттєвим внеском у стабільність економіки в умовах війни. Окрім цього, "Вілія" витратила понад 100 млн грн на допомогу ЗСУ.

Сьогодні "Вілія" не лише експортує зерно, а й постачає готове борошно на ринки ЄС. Стратегія Мінагрополітики зосереджена на розвитку глибокої переробки, щоб збільшити додану вартість всередині країни.

"Україна перемагає тоді, коли її бізнес розвивається навіть у найскладніші часи. "Вілія" – один із таких прикладів", - підсумував Коваль.

Про компанію

Група компаній ТМ "Вілія" об'єднує підприємства Волинської, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей, що успішно працюють у різних сферах агровиробництва:

рослинництві;

зберіганні зернових, олійних та бобових культур;

зернотрейдингу;

борошномельно-круп'яному виробництві;

тваринництві.

На аграрному ринку найбільш відома материнська компанія ТзОВ "Волинь-Зерно-Продукт", яка розпочала свою діяльність у 2001 році.

Нагадаємо, в Україні за рік було відкрито 81 офіс "Зроблено в Україні", і планується відкриття ще 19 до кінця 2025 року. Тільки за минулий рік ці центри надали 50 тисяч консультацій, більшість з яких стосувалася відкриття бізнесу.