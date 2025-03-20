Развитие бизнеса во время войны: аграрное предприятие запустило новую мельницу мощностью 150 тонн в сутки

Аграрное предприятие "Вилия Групп" на Волыни, несмотря на войну, продолжает инвестировать в развитие, запустив новый мукомольный комплекс мощностью 150 тонн в сутки.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

О производстве

Одним из ключевых проектов компании стал новый мукомольный комплекс, который может перерабатывать 150 тонн зерна в день.

Однако мельница – лишь часть производственного процесса. Более 80% бизнеса компании составляет растениеводство на площади более 50 тыс. га. Кроме того, в структуре предприятия есть животноводство, логистический комплекс и глубокая переработка. Это пример успешной вертикальной интеграции, где все этапы от выращивания зерна до его переработки функционируют как единая цепь добавленной стоимости, отмечает Коваль.

О трудоустройстве и налогах

В компании "Вилия" работает более 1300 человек, а средняя зарплата составляет 47 тыс. гривен, что является высоким показателем для аграрного сектора.

Не менее важным аспектом являются налоговые поступления. В прошлом году компания уплатила в бюджет 512,4 млн грн, что является существенным вкладом в стабильность экономики в условиях войны. Кроме этого, "Вилия" потратила более 100 млн грн на помощь ВСУ.

Сегодня "Вилия" не только экспортирует зерно, но и поставляет готовую муку на рынки ЕС. Стратегия Минагрополитики сосредоточена на развитии глубокой переработки для увеличения добавленной стоимости внутри страны.

"Украина побеждает, когда ее бизнес развивается даже в самые сложные времена. "Вилия" – один из таких примеров", — подытожил Коваль.

О компании

Группа компаний ТМ "Вилия" объединяет предприятия Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областей, успешно работающих в различных сферах агропроизводства:

растениеводстве;

хранении зерновых, масличных и бобовых культур;

зернотрейдинг;

мукомольно-крупяном производстве;

животноводстве.

На аграрном рынке наиболее известна материнская компания ООО "Волынь-Зерно-Продукт", которая начала свою деятельность в 2001 году.

Напомним, в Украине за год был открыт 81 офис "Зроблено в Україні" и планируется открытие еще 19 до конца 2025 года. Только за прошлый год эти центры предоставили 50 тысяч консультаций, большинство из которых касалось открытия бизнеса.