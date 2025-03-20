От волонтерства к бизнесу: ужгородское предприятие наладило производство аккумуляторов

Ужгородское предприятие, начавшее свою деятельность на волонтерских началах, развивается в бизнесе, наладив производство аккумуляторов и систем хранения электроэнергии благодаря совершенствованию процессов.

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Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

О ООО "Перегиум"

Ужгородское предприятие, начавшее свою деятельность на волонтерских началах, превратилось в бизнес по производству аккумуляторов и систем хранения энергии.

В 2022 году несколько молодых энтузиастов начали производить зарядные станции и павербанки для военных в небольшом складском помещении. Со временем команда росла, приобретая опыт и возможности для создания более мощных устройств, отвечающих запросам военных подразделений, отмечает Билецкий.

ООО "Перегиум" — это предприятие, производящее системы накопления и хранения электроэнергии собственной разработки. Компания, насчитывающая 20 работников, в том числе 3 внутри перемещенных лиц, создает решения, способные обеспечить энергопитанием как квартиры, так и небольшие предприятия или больницы.

Благодаря внедрению инноваций и постоянному совершенствованию процессов компания наладила производство батарейных конструкций, которые могут быть собраны в системы хранения энергии с мощностью от 5 до 108,5 кВт, в зависимости от требований заказчика.

"Потрясен подходом и качеством изделий. Очень важно, что продукция компании подходит и для бытовых потребителей, и для коммунальных учреждений, объектов социальной сферы. Конечно, не теряют актуальность мобильные системы для использования на передовой", — подчеркнул Билецкий.

Напомним, аграрное предприятие "Вилия Групп" на Волыни, несмотря на войну, продолжает развиваться, открыв новый мукомольный комплекс с мощностью 150 тонн в сутки.

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