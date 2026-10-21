«Жіноча справа»: Ощадбанк з партнерами презентували програму підтримки жіночого бізнесу

Ощадбанк спільно з міжнародними партнерами презентував ініціативу «Жіноча справа». Вона об’єднує фінансові та нефінансові інструменти для жінок, які планують започаткувати власну справу, розвивають чинний бізнес або готуються до масштабування. У презентації взяли участь представники держави, міжнародних організацій та бізнесу.

Ініціатива поєднує 5 міжнародних партнерів, 7 державних програм та понад 10 власних програм Ощадбанку. Вона охоплює кредитування, гарантійні механізми, грантові можливості, навчання, консультації та цифрові сервіси. Серед напрямів – підтримка стартапів і франчайзингових проєктів, інвестицій у розвиток бізнесу та створення робочих місць. Конкретні умови участі визначатимуться відповідними партнерськими програмами.

Партнерами ініціативи стали Prosper Global, Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), німецька організація German Sparkassenstiftung for International Cooperation (DSIK), а також програма «Рух вперед. Гранти та консультування мікропідприємств», яка фінансується урядом Німеччини та спільно реалізується GIZ і Національною установою розвитку (НУР). Об’єднання цих інструментів із можливостями Ощадбанку покликане спростити підприємницям отримання підтримки для розвитку власної справи.

Жіноче підприємництво вже становить 43% клієнтської бази мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку. За перші 8 місяців 2026 року саме жінки сформували 55% усіх нових клієнтів цього сегмента – це понад 10 тисяч нових підприємниць.

Центральною подією заходу стала панельна дискусія «Скільки коштує сміливість», під час якої спікерки обговорили роль жіночого лідерства в економіці, бар’єри в доступі до капіталу та спільну відповідальність за створення нових можливостей для бізнесу.

Олена Кондратюк, Юлія Свириденко, Наталя Буткова-Вітвіцька

«Війна змінила уявлення про те, що означає бути жінкою в бізнесі. Жінки взяли на себе управління родинами, фінансами й компаніями, прийшли в професії, які ще нещодавно вважалися чоловічими, і показали, що відповідальність, емпатія та адаптивність є сильними лідерськими якостями. Ці зміни щороку добре видно на майданчику Українського Жіночого Конгресу, де ми збираємо уряд, бізнес і громадськість. Сьогодні важливо, щоб держава створила систему координат разом з бізнесом і фінансовими установами. Ініціатива «Жіноча справа» Ощадбанку – приклад такої відповіді: вона дає жінці довіру й партнерів у тій точці, де вона робить перший крок», — наголосила Олена Кондратюк, віцеспікерка Верховної Ради України, співзасновниця Українського жіночого конгресу.

«За час повномасштабної війни уряд запровадив і розширив десятки програм, які допомагають українцям започатковувати власну справу, розвивати бізнес, опановувати нові професії та знаходити роботу. Зокрема, за участю банків-партнерів, серед яких Ощад. Підтримка жіночого підприємництва – важлива частина державної політики, адже економічна незалежність жінок і рівний доступ до можливостей для розвитку бізнесу є складовими гендерної рівності. Сьогодні жінки-підприємниці – один із рушіїв економічної стійкості України: вони створюють робочі місця, розвивають громади й роблять внесок у відновлення країни. А готовність навчатись та практичні освітні програми є вагомою запорукою майбутньої успішності бізнесменок», — зазначила Юлія Свириденко, президентка KSE Business School, прем’єр-міністерка України у 2025–2026 роках.

«Жіночий бізнес сьогодні вже давно не ніша, а потужний драйвер економіки. Ми бачимо величезний потенціал і готовність підприємниць розвивати та масштабувати власну справу. Близько 5000 жінок зможуть взяти участь в ініціативі та отримати підтримку для бізнесу. У межах комплексного проєкту передбачено грантову складову обсягом близько 2 млн євро. Ми щиро вдячні нашим партнерам за високу довіру до Ощаду, адже саме завдяки цій синергії стають можливими такі масштабні проєкти. Зі свого боку ми додамо до них всі наявні у нас можливості та інструменти. Наше завдання — допомогти підприємницям перейти від стійкості до впевненого зростання, поєднавши фінансування з гарантіями, грантами, навчанням та експертною підтримкою. Адже за кожним таким проєктом стоять нові робочі місця, розвиток громад і майбутнє нашої країни», — підкреслила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ.

Наталя Буткова-Вітвіцька

У межах заходу міжнародні партнери презентували власні програми підтримки, які увійшли до новоствореної екосистеми:

Ірина Хоменко, старша радниця з питань економічного відновлення представництва міжнародної гуманітарної організації Prosper Global в Україні, розповіла про майбутню програму змішаного фінансування, яка поєднає донорське фінансування з кредитами Ощадбанку, щоб жіночий бізнес міг отримати банківський кредит із меншим фінансовим навантаженням;

старша радниця з питань економічного відновлення представництва міжнародної гуманітарної організації Prosper Global в Україні, розповіла про майбутню програму змішаного фінансування, яка поєднає донорське фінансування з кредитами Ощадбанку, щоб жіночий бізнес міг отримати банківський кредит із меншим фінансовим навантаженням; Ясмінка Бегерт, управляюча EFSE, відзначила важливість посилення жіночого підприємництва, що є одним з імпакт-пріоритетів фонду в Україні. Вона представила комплексну співпрацю з Ощадбанком, що поєднує фінансування у сумі 20 млн євро в гривневому еквіваленті, грантову підтримку для ММСБ, а також спільну ініціативу технічної допомоги «Розкриття потенціалу жіночих бізнесів в Україні», спрямовану на підтримку жінок-підприємниць через адаптоване навчання, наставництво та коучинг для успішного розвитку й масштабування бізнесу;

управляюча EFSE, відзначила важливість посилення жіночого підприємництва, що є одним з імпакт-пріоритетів фонду в Україні. Вона представила комплексну співпрацю з Ощадбанком, що поєднує фінансування у сумі 20 млн євро в гривневому еквіваленті, грантову підтримку для ММСБ, а також спільну ініціативу технічної допомоги «Розкриття потенціалу жіночих бізнесів в Україні», спрямовану на підтримку жінок-підприємниць через адаптоване навчання, наставництво та коучинг для успішного розвитку й масштабування бізнесу; Дана Купова, керівниця напряму «Інклюзивне фінансування» ЄБРР презентувала партнерські фінансово-кредитні інструменти та програми підтримки жіночого бізнесу, спрямовані на полегшення доступу до капіталу й розширення економічних можливостей підприємниць;

керівниця напряму «Інклюзивне фінансування» ЄБРР презентувала партнерські фінансово-кредитні інструменти та програми підтримки жіночого бізнесу, спрямовані на полегшення доступу до капіталу й розширення економічних можливостей підприємниць; Доктор Міхаель Бек, керівник проєктів German Sparkassenstiftung у регіонах Європи, Центральної Азії, Близького Сходу й Північної Африки (MENA), та Руслана Йовко, заступниця голови представництва German Sparkassenstiftung в Україні, представили грантові перспективи для підтримки жіночого підприємництва, спрямовані на розвиток та масштабування власної справи;

керівник проєктів German Sparkassenstiftung у регіонах Європи, Центральної Азії, Близького Сходу й Північної Африки (MENA), та заступниця голови представництва German Sparkassenstiftung в Україні, представили грантові перспективи для підтримки жіночого підприємництва, спрямовані на розвиток та масштабування власної справи; Айке Фатер, директор проєкту «Посилення постраждалих від війни громад України через місцеві ініціативи (EMPOWER)», розповів про програму EMPOWER, що фінансується GIZ та впроваджується Національною установою розвитку та надає українським підприємницям консультації та грантову підтримку.

Детальніше ознайомитись з умовами та подати заявку можна на офіційному сайті ініціативи.