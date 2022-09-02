Армія РФ відчула кадровий голод одразу після вторгнення до України, - розвідка

Кадровий голод в армії країни-терориста РФ яскраво проявився після чисельних людських втрат, яких окупанти зазнали ще з перших днів війни.

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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що структура збройних сил РФ створена ще за радянськими принципами комплектування. За кількістю, частини забезпечення домінують над бойовими підрозділами.

“У російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів як на території РФ, так і за її межами. Крім того, Росія має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського союзу, це і Вірменія і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані. Таким чином, якщо скласти це в єдине, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у війні проти України”, – розповів представник воєнної розвідки України.

Кадровий голод в армії країни-терориста яскраво проявився після чисельних людських втрат, яких окупанти зазнали ще з перших днів війни.

За словами Вадима Скібіцького, у березні-квітні російським керівництвом було прийнято рішення використовувати у бойових діях тільки військовослужбовців, які підписали зі збройними силами РФ відповідні контракти.

Коли в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених військовослужбовців, у РФ стало менше охочих, які хочуть укласти контракт для проходження військової служби.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія переважно мобілізовувала та відправляла на війну громадян, що проживали в таких суб'єктах РФ як Бурятія, Тува, Кавказ і т.д. На шостий місяць війни "приховану мобілізацію" почали проводити вже в Московській та Ленінградській областях, де рівень життя громадян вищий, ніж в інших регіонах РФ.

Зазначимо, як вважають в американському Інституті вивчення війни, указ лідера країни-агресора Росії Володимира Путіна про збільшення армії до 2 мільйонів вказує на те, що очільник Кремля намагається уникнути оголошення загальної мобілізації.