Армия РФ почувствовала кадровый голод сразу после вторжения в Украину, - разведка

Кадровый голод в армии страны-террориста РФ ярко проявился после многочисленных человеческих потерь, которые оккупанты понесли еще с первых дней войны.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что структура вооруженных сил РФ создана еще по советским принципам комплектования. По количеству части обеспечения доминируют над боевыми подразделениями.

"В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории РФ, так и за ее пределами. Кроме того, у России есть мощный контингент в Сирии. Россия располагает разветвленной сетью военных баз на территории бывшего Советского союза, это и Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое, то выходит 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины”, – рассказал представитель военной разведки Украины.

Кадровый голод в армии страны-террориста ярко проявился после многочисленных человеческих потерь, которые оккупанты понесли еще с первых дней войны.

По словам Вадима Скибицкого, в марте-апреле российским руководством было принято решение использовать в боевых действиях только военнослужащих, подписавших с вооруженными силами РФ соответствующие контракты.

Когда у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых военнослужащих, в РФ стало меньше желающих заключить контракт для прохождения военной службы.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия преимущественно мобилизовывала и отправляла на войну граждан, проживавших в таких субъектах РФ, как Бурятия, Тува, Кавказ и т.д. На шестой месяц войны "скрытую мобилизацию" начали проводить уже в Московской и Ленинградской областях, где уровень жизни граждан выше, чем в других регионах РФ.

Отметим, как считают в американском Институте изучения войны, указ лидера страны-агрессора России Владимира Путина об увеличении армии до 2 миллионов указывает, что глава Кремля пытается избежать объявления общей мобилизации.